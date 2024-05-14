"Mahzen-44" ve "Mahzen-45" operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Edirne Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Edirne İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Edirne merkezli İstanbul ve Batman'da düzenlenen operasyonlarda aralarından elebaşı Singer'in de bulunduğu 15 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Şüphelilerin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürmeye teşebbüs, yağma, kundaklama, kasten yaralama, araç kurşunlama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 6136 sayılı kanuna muhalefet ile tehdit ve hakaret" suçlarına karıştığının tespit edildiğini anlatan Bakan Yerlikaya, "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Operasyonlarda, ruhsatsız tabancalar, 9 sahte pasaport ile çok sayıda delici ve kesici alet ele geçirildi.

"Mahzen-45" operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Tekirdağ merkezli İstanbul, Adana ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarda aralarından elebaşı Uslu'nun da bulunduğu 6 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Şüphelilerin, örgütlü olarak "parada sahtecilik" suçunu işledikleri, sahte para imal ettikleri ve bu paraları piyasaya sürmeye hazırlandıklarının tespit edildiğini anlatan Bakan Yerlikaya, "Ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, operasyonlarda 3 milyon 200 bin ABD doları değerinde sahte para, 7 dolar basma kalıbı, 2 para sayma makinesi, 3 para kontrol makinesi, 3 para ayarlamada kullanılan bilgisayar, fotokopi makinesi, pres transfer makinesi, kırpma makinesi ve para basımında kullanılan matbaa makinesi ele geçirildiği bilgisini verdi.

Kaynak: İHA