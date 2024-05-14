Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Türkiye

Altından değerli, fiyatını duyan inanamıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Kenger bitkisinin kök kısmından elde edilen kenger sakızının fiyatı çeyrek altını geçti, yarım altın fiyatına kafa tutuyor.

Altından değerli, fiyatını duyan inanamıyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Sivas’ta ilkbahar aylarında doğada kendiliğinden yetişen kenger bitkisinin kökünden elden kenger sakızının faydaları saymakla bitmiyor. Doğada kendiliğinden yetişse de toplaması oldukça zor olan bu sakızın kilogram fiyatı çeyrek altını geçerek adeta yarım altınla yarışır hale geldi. Sakızın toplanmasının güç olması, toplayan kişi sayısının az olması dolayısıyla fiyatlar yükselirken kenger sakızı, birçok özelliğiyle de şifa dağıtıyor. Sakızın diş sağlığına, yüz felci geçiren kişilerin yüz kaslarını çalıştırmalarına, mide ağrısı ve şişkinliğine ve migren rahatsızlığına iyi geldiği biliniyor. Yurt dışına da gönderilen kenger sakızı, yurt gelen gurbetçiler tarafından da yoğun talep görüyor.

“TANESİ 20, BİR KİLOGRAM FİYATIYSA 5 BİN LİRA”

Kenger sakızının satışını yapan ve sakız fiyatının çeyrek altın fiyatını geçtiğini belirten Abdurrahman Güler, “Bu sakız topraktan çıkartılan bir sakızdır. Kenger otunu bıçakla kesip kanatıyorlar. O kesikten toprağa beyaz bir sıvı akıyor. Birkaç gün kuruması bekleniyor ve daha sonra topraktan toplanıyor. Toplanması oldukça zahmetli. Kenger sakızına oldukça rağbet var. Özellikle midesinde rahatsızlık olan, yüz felci geçiren, kulak ağrısı olan insanlara çok faydalı bir sakız. Şu an sakızın tanesi 20 lira, bir kilogram fiyatıysa 5 bin lira. Kilogram fiyatı çeyrek altını geçti yarım altınla yarışır hale geldi. Bu sakızı aldıklarında ilk önce iyice yıkamalılar. Bir hafta boyunca çiğnenebilir” dedi.

Kaynak: İHA

# çeyrek altın, VAR, hafta

14 May 2024 - 09:38 Kocaeli- Türkiye --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.916.150 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ERKEK PERSONELER ARANIYOR

Demir Çelik Fabrikasında PAKETLEME BÖLÜMÜNDE çalıştırılmak üzere 30 KİŞİLİK ERKEK PERSONEL alımı yapılacaktır. *20.000 TL maaş, *Servis, *Yemek ücre...

BAY ELEMAN ARANIYOR

Otogar emanet yanı umumi WC’de çalışacak, 40 yaş üstü BAY ELEMAN aranıyor. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

FURKAN AMBALAJ ELEMANLAR ARIYOR

Ahşap Palet Ve Kereste Fabrikamızda çalışacak *PALET ÇAKIM USTALARI *AĞAÇ MAKİNE KULLANAN USTALAR *MARANGOZ USTALARI VE *VASIFSIZ ELEMANLAR alı...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit Gebze arası çalışacak, KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0543 722 74 74

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; BAY ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

BAY EKİP ARKADAŞLARI ARANIYOR

41 Burda AVM’de AVM Lojistik bünyesinde çalışacak BAY EKİP ARKADAŞLARI aranmaktadır. Tel: 0542 434 38 35

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL