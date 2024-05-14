Kartepe'ye modern yollar

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Kocaman, “İstasyon Mahallesi Namık Kemal Caddemizde gerçekleştirdiğimiz parke serim ve bakım/onarım çalışmaları hızla devam ediyor. Konforlu yollar için canla başla çalışmaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.
1219 METRE KARE DÖŞENİYOR
Belediye ekipleri İstasyon Mahallesi Yelpaze Sokağında 140, Yıldırım Sokağında 277 ve Namık Kemal Caddesi’nde 488 metrekare parke tamiratını tamamlandı. Çalışmaların tamamlanması ile toplam 1219 metrekare parke serim çalışması bitmiş olacak.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Murat - Çok modern bir yol olmuş gerçekten!!
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.