Derince’de Türk Müziği Korosu konseri

Kültürel ve sanatsal etkinlikler kapsamında sahne alacak olan Derince Belediyesi Türk Müziği Korosu, katılımcılara adeta müzik ziyafeti sunacak. 17 Mayıs Cuma günü Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan konser programı saat 20.30’da başlayacak. Şef Aysel Demircan yönetimindeki Derince Belediyesi Türk Müziği Korosu’nun birbirinden güzel eserler seslendireceği ve ücretsiz olarak gerçekleşecek konsere tüm ilçe sakinlerinin davetli olduğu belirtildi.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.