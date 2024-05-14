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Kocaelililer dikkat! 7 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak

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SEDAŞ’ın planlı onarım ve bakım çalışmaları kapsamında, Kocaeli’de 14 Mayıs 2024 Salı günü 7 ilçede elektrikler kesilecek.

Kocaelililer dikkat! 7 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak mask
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SEDAŞ planlı onarım çalışmaları kapsamında 14 Mayıs 2024 Salı günü Kocaeli’nin Kandıra, Derince, İzmit, Karamürsel, Darıca, Gebze, Dilovası ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Kesinti yaşanacak yerler ve saatleri ise şu şekilde:

59677KOCAELİKANDIRAPINARDÜZÜ, PINARLIPINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI KARSI MEVKII, PINARLI KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI ORTA MEVKII, PINARLI ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI YUKARI MEVKII, PINARLI YUKARI MEVKİİ14.05.202409:0015:30
59794KOCAELİDERİNCEGEREDELI, SÜVERLER, TAHTALI, YENİKÖY MERKEZBALKANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, BARAJ KENARI MEVKII, BEYZADE SK., DAVULCULAR MEVKİİ KÜME EVLER, DOGANCILAR MEVKII, GÖLLÜ MEVKII, GÖLLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, ORMAN ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜVERLER MERKEZ MEVKII, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ14.05.202409:0017:00
59801KOCAELİKANDIRAAKDURAK, ÇARŞIDOĞA VİLLALARI SİTESİ YOLU SK, HATİP PINARI SK., KANDIRA-KEFKEN YOLU CD.14.05.202409:0012:00
59856KOCAELİİZMİTKULFALLIKULFALLI, KULFALLI CD., PAŞALAR SK.14.05.202409:0017:00
59937KOCAELİKARAMÜRSELKARAPINAR, PAZARKÖY2825., KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE BABA14.05.202409:0017:00
59971KOCAELİDARICASIRASÖGÜTLER, SIRASÖĞÜTLER1603. SK., 1604. SK., 1605/1. SK., 1607. SK., 1608., 1608. SK., 1609. SK., 1610. SK., 1611., 1611. SK., 1614. SK., 1619. SK., 1620. SK., 1623. SK., 1628. SK., 1629. SK., 1630. SK., 1663/2. SK., SIRA SÖĞÜTLER CD.14.05.202412:0017:00
59973KOCAELİGEBZEKIRAZPINAR, KİRAZPINAR, TAVŞANLI2727. SK., 2740. SK., 2742. SK., 2744., 2744. SK., 2744/2. SK., 2746., 2748. SK., 2752., 4570., EMLAKKONUT1 CD, FINDIK SK., KIRAZPINAR EVLERI 5797 ADA, KİRAZPINAR EVLERİ 5784 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5785 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5797 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5800 ADA KÜME EVLER, YENI BAGDAT14.05.202408:3015:00
59974KOCAELİDİLOVASIKAYAPINARADALET SK., EYNERCE CD., KAVAK CD., PALANGA, PALANGA CD., ŞİMŞEK SK.14.05.202409:0014:00
59979KOCAELİGEBZEGAZILER, GAZİLER, MEVLANA, YAVUZ SELIM1718. SK., 1719. SK., 1727. SK., 1731. SK., 19/1. SK., 820., 839/3. SK., 884/4. SK., ANADOLU CD., BAHAR CD., ISSIKGÖL, ISSIKGÖL CD.14.05.202409:0012:00

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, İzmit, yeni, Derince, Gebze

14 May 2024 - 09:50 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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