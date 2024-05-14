Kocaelililer dikkat! 7 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak

SEDAŞ planlı onarım çalışmaları kapsamında 14 Mayıs 2024 Salı günü Kocaeli’nin Kandıra, Derince, İzmit, Karamürsel, Darıca, Gebze, Dilovası ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Kesinti yaşanacak yerler ve saatleri ise şu şekilde:
|59677
|KOCAELİ
|KANDIRA
|PINARDÜZÜ, PINARLI
|PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI KARSI MEVKII, PINARLI KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI ORTA MEVKII, PINARLI ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI YUKARI MEVKII, PINARLI YUKARI MEVKİİ
|14.05.2024
|09:00
|15:30
|59794
|KOCAELİ
|DERİNCE
|GEREDELI, SÜVERLER, TAHTALI, YENİKÖY MERKEZ
|BALKANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, BARAJ KENARI MEVKII, BEYZADE SK., DAVULCULAR MEVKİİ KÜME EVLER, DOGANCILAR MEVKII, GÖLLÜ MEVKII, GÖLLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, ORMAN ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜVERLER MERKEZ MEVKII, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ
|14.05.2024
|09:00
|17:00
|59801
|KOCAELİ
|KANDIRA
|AKDURAK, ÇARŞI
|DOĞA VİLLALARI SİTESİ YOLU SK, HATİP PINARI SK., KANDIRA-KEFKEN YOLU CD.
|14.05.2024
|09:00
|12:00
|59856
|KOCAELİ
|İZMİT
|KULFALLI
|KULFALLI, KULFALLI CD., PAŞALAR SK.
|14.05.2024
|09:00
|17:00
|59937
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|KARAPINAR, PAZARKÖY
|2825., KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE BABA
|14.05.2024
|09:00
|17:00
|59971
|KOCAELİ
|DARICA
|SIRASÖGÜTLER, SIRASÖĞÜTLER
|1603. SK., 1604. SK., 1605/1. SK., 1607. SK., 1608., 1608. SK., 1609. SK., 1610. SK., 1611., 1611. SK., 1614. SK., 1619. SK., 1620. SK., 1623. SK., 1628. SK., 1629. SK., 1630. SK., 1663/2. SK., SIRA SÖĞÜTLER CD.
|14.05.2024
|12:00
|17:00
|59973
|KOCAELİ
|GEBZE
|KIRAZPINAR, KİRAZPINAR, TAVŞANLI
|2727. SK., 2740. SK., 2742. SK., 2744., 2744. SK., 2744/2. SK., 2746., 2748. SK., 2752., 4570., EMLAKKONUT1 CD, FINDIK SK., KIRAZPINAR EVLERI 5797 ADA, KİRAZPINAR EVLERİ 5784 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5785 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5797 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5800 ADA KÜME EVLER, YENI BAGDAT
|14.05.2024
|08:30
|15:00
|59974
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|KAYAPINAR
|ADALET SK., EYNERCE CD., KAVAK CD., PALANGA, PALANGA CD., ŞİMŞEK SK.
|14.05.2024
|09:00
|14:00
|59979
|KOCAELİ
|GEBZE
|GAZILER, GAZİLER, MEVLANA, YAVUZ SELIM
|1718. SK., 1719. SK., 1727. SK., 1731. SK., 19/1. SK., 820., 839/3. SK., 884/4. SK., ANADOLU CD., BAHAR CD., ISSIKGÖL, ISSIKGÖL CD.
|14.05.2024
|09:00
|12:00
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.