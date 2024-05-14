Çocuk parklarına kamera takıldı

Huzurlu, güvenli yaşam alanları oluşturmak, çocukların ve ailelerinin güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Körfez Belediyesi ilçe genelinde parklara yerleştirdiği güvenlik kamerası sistemlerini yeniledi. Yapılan çalışma kapsamında; 23 Nisan Koray Şener Parkı, Şehit Abdülsamet Özen Parkı, Yunus Emre Parkı, Azmi Akyol Parkı, Fatih Sultan Mehmet Parkı, Prof. Osman Badraslı Parkı, Akşemsettin Parkı, Orhan Alimoğlu Parkı, Orhan Alimoğlu Parkı, Erdoğan Ülker Parkı, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı, Hüda Coşkun Parkı, Hacı Bektaş Veli Parkı, Aşık Veysel Parkı, Prof. Dr. Osman Durmuş Parkı, Sarmaşıkdere Parkı, Veli Kaygın Parkı ve Mustafa Eser Parkı’nın güvenlik kameralarının sistemleri yenilendi ve güvenli hale getirildi.
24 SAAT KAYIT ALTINDA
Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, parklar modern hale getirilirken, çocuklar için daha güvenli olması amacıyla başlatılan kamera uygulamasıyla kamera sayısı da arttırıldı. Çalışmalar neticesinde alınan karar ile ilçenin farklı yerlerinde bulunan park ve bahçelerin hâkim noktalarına yerleştirilen güvenlik kameraları 7 gün 24 saat kayıt yapıyor. Vatandaşlar; parklara yerleştirilen güvenlik kameralarına www.korfez.bel.tr üzerinden canlı olarak erişim sağlayabilecek.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Yarımcalı - Daha fazla park var Körfez 'de . Diğerlerine de takılacak mı ?
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.