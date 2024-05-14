Yaz sezonuna hazırlanan Kandıra, manzarasıyla mest etti

Yılın her ayında, özellikle yerli turistlerin ilgisini çeken Kandıra, yaz sezonuna hazırlanıyor. Sahili, doğası ve jeolojik yapısıyla dikkat çeken Kandıra, her mevsimde manzarası ile de mest ediyor.
Doğa ve fotoğraf tutkunları özellikle gün batımı manzaraları için Kandıra'yı tercih ediyor.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hrun - Maşallah çok güzel ama buraya arabayla girilmemeli.araclar biraz daha aşağıda birakilmali
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.