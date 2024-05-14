Talha Kös: Başıboş dernek, başıboş köpek meselesinde en büyük engel

SEKA Park’ın mimarı şehir planlamacısı Talha Kös, başıboş sokak köpekleri konusundaki öneri ve uyarılarına devam ediyor. Talha Kös bu sefer hayvansever derneklerin çözüm üretmekten yoksun olduğunu ve para toplama usullerinin denetlenmesi gerektiğini belirtti. İşte Kös’ün maddeler halinde yaptığı o paylaşımı;

“BAŞIBOŞ KÖPEK MESELESİ (GERÇEKLER 4)

1- Sorunun ekonomiye, çevreye, toplum yapısına, toplumsal psikolojiye, tek tek bireylerin psikolojisine maliyetleri her geçen gün katlanarak artmaktadır.

2- Ben bir şehirciyim ve meseleyi bir şehir problemi olarak ele alıyorum. Şehirlerimizde yapılan tüm araştırmalarda karşımıza çıkan ilk 3 problemde; başıboş köpek sorunu muhakkak var. Bu araştırmaları da yakın zamanda açıklayacağız.

3- Gerçekler belli, aziz milletimizin de ne düşündüğü bellidir. Milletimiz meseleyi çözüme muhtaç bir sorun olarak ele almakta ve köklü bir çözüm beklemektedir. Başıboş köpek problemi A partili B partili ye ait bir siyasal bir problem değil, tüm toplumu kapsayan bir problemdir.

4- Komplo teorileri üreterek, insanları kategorize ederek, hırçınlıkla, küfürle, linçle, iftiralarla hareket edenlerin hiçbir karşılığının olmadığının anlaşıldığı ve dikkate alınmadığı sürecin başlaması sevindiricidir.

5- Son günlerdeki tavırlarında gördüğünüz üzere hayvansever dernek mensupları en ufak bir olayda, muhtarı suçlamakta, gerçekleri ortaya koyan basını suçlamakta, valilerimizi suçlamaktadırlar. Ve kendileri gibi düşünmeyen hiçbir kişiye tahammül gösterememektedirler.

6- Hayvansever dernekler geçmişte pek çok kurum tarafından ziyadesiyle dikkatte alınmış fakat hiçbir zaman bir çözüm modeli ortaya koymamışlar, koyamamışlardır.

7- Başıboş köpeklerin acı içerisinde yaşamaları, sadece insanlara değil diğer hayvanlara da zarar verdikleri, toplumsal sağlığı tehdit etmeleri ve daha pek çok gerçeğin kabulüyle konuyu ele almaktan yoksundurlar.

8- Pek çok derneğin finansal sistemi, para toplama usulleri denetime muhtaç durumdadır. Gerçek hayvan severlerin duygularını istismar ederek bağış adı altında büyük miktarlarda toplanan paralar muhakkak denetlenmelidir.

9- Yaklaşık 2800 hayvansever derneğinin aralarında iyi niyetliler ve gerçekten çözüm üretme potansiyeline sahip olan istisnalar olabilir. Ama nihai olarak; yüzlerce başıboş dernek, başıboş köpek meselesinin çözümündeki en büyük engeldir ve problemi topluma doğru yansıtmamaktadırlar.”

Kaynak: Haber Merkezi