Talha Kös: Başıboş dernek, başıboş köpek meselesinde en büyük engel

SEKA Park’ın mimarı şehir planlamacısı Talha Kös, başıboş sokak köpekleri konusundaki öneri ve uyarılarına devam ediyor. Talha Kös bu sefer hayvansever derneklerin çözüm üretmekten yoksun olduğunu ve para toplama usullerinin denetlenmesi gerektiğini belirtti. İşte Kös’ün maddeler halinde yaptığı o paylaşımı;
“BAŞIBOŞ KÖPEK MESELESİ (GERÇEKLER 4)
1- Sorunun ekonomiye, çevreye, toplum yapısına, toplumsal psikolojiye, tek tek bireylerin psikolojisine maliyetleri her geçen gün katlanarak artmaktadır.
2- Ben bir şehirciyim ve meseleyi bir şehir problemi olarak ele alıyorum. Şehirlerimizde yapılan tüm araştırmalarda karşımıza çıkan ilk 3 problemde; başıboş köpek sorunu muhakkak var. Bu araştırmaları da yakın zamanda açıklayacağız.
3- Gerçekler belli, aziz milletimizin de ne düşündüğü bellidir. Milletimiz meseleyi çözüme muhtaç bir sorun olarak ele almakta ve köklü bir çözüm beklemektedir. Başıboş köpek problemi A partili B partili ye ait bir siyasal bir problem değil, tüm toplumu kapsayan bir problemdir.
4- Komplo teorileri üreterek, insanları kategorize ederek, hırçınlıkla, küfürle, linçle, iftiralarla hareket edenlerin hiçbir karşılığının olmadığının anlaşıldığı ve dikkate alınmadığı sürecin başlaması sevindiricidir.
5- Son günlerdeki tavırlarında gördüğünüz üzere hayvansever dernek mensupları en ufak bir olayda, muhtarı suçlamakta, gerçekleri ortaya koyan basını suçlamakta, valilerimizi suçlamaktadırlar. Ve kendileri gibi düşünmeyen hiçbir kişiye tahammül gösterememektedirler.
6- Hayvansever dernekler geçmişte pek çok kurum tarafından ziyadesiyle dikkatte alınmış fakat hiçbir zaman bir çözüm modeli ortaya koymamışlar, koyamamışlardır.
7- Başıboş köpeklerin acı içerisinde yaşamaları, sadece insanlara değil diğer hayvanlara da zarar verdikleri, toplumsal sağlığı tehdit etmeleri ve daha pek çok gerçeğin kabulüyle konuyu ele almaktan yoksundurlar.
8- Pek çok derneğin finansal sistemi, para toplama usulleri denetime muhtaç durumdadır. Gerçek hayvan severlerin duygularını istismar ederek bağış adı altında büyük miktarlarda toplanan paralar muhakkak denetlenmelidir.
9- Yaklaşık 2800 hayvansever derneğinin aralarında iyi niyetliler ve gerçekten çözüm üretme potansiyeline sahip olan istisnalar olabilir. Ama nihai olarak; yüzlerce başıboş dernek, başıboş köpek meselesinin çözümündeki en büyük engeldir ve problemi topluma doğru yansıtmamaktadırlar.”
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Seda Pıtır - KOCAELİ MEDYASI YAPACAK BAŞKA HABERLERINIZ YOK GALIBA DURUP DURUP SOKAK HAYVANLARINI,,HABER YAPIYOSUNUZ,,,BIRAZDA KADIN KATILLERINI YAZIN OGRETMENLERE ŞİDDET HABERLERINI YAZIN ÇOCUK TACIZCILERINI
Gercekler - Belediyelere sokak hayvanları icin gönderilen odenek gercekten sokak hayvalarina harcansa zaten derneklere mama yardimi yapmaya gerek kalmaz,derneklerde bu yardimi talep etmez,hayvan dusmanlıği gercek musluma yakısmaz,hicbiryerde secilemeyip gorev alamayınca gundemde kalmak icin sokak hayvanlarının uzerinden yurümeye gerek yok.
Okuyucu41 - dernekleri sorunu çözememekle suçlayanlar, kendileri nasıl bir çözüm önerisinde bulunuyor? çözüm önerileri öldürmek mi?
dernekler özetle "kısırlaştırın, belirli bölgelerde toplu halde birikme olacak şekilde salmayın" diyor. bunlar zaten belediyelerin görevi, görevlerini yapmayanlar neden suçlanmıyor? dernekler yaralı sokak hayvanlarını da mümkün olduğunca tedavi ediyor, kısırlaştırıyor, sahiplendirmeye de çalışıyor. belediyeler ne kadarını yapıyor?
küpeli hayvanların kısırlaştırılmış olması gerekiyor. küpeli hayvanın yanında yavrusu varsa görevliler işini yapmamış demektir. bir de, her ilçenin belirli küpe rengi var. Gölcük küpeli hayvanın İzmit'te ne işi var mesela? kendi mi gelmiştir?
. - O dernekler mama lobisinin paralı askeri
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.