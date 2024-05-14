Feci kazada hayatını kaybetmişti, son yolculuğuna uğurlanacak

Dün akşam gerçekleşen kaza, Toylar Mahallesi Derince Kurban Pazarı mevkiinde meydana geldi. Mustafa Çabuk idaresindeki motosiklet, iddiaya göre rampa aşağı indiği esnada yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Devrilen motosikletle birlikte yola düşen Mustafa Çabuk, sürüklenerek jandarma aracına çarptı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Çabuk'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede çalışma gerçekleştirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Öte yandan bölgenin sevilen isimlerinden olan Çabuk’un vefatı herkesi üzdü. Derince Korucu Köyünde ikamet eden Mustafa Çabuk, kaldırıldığı hastanede tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. bir çocuk babası Çabuk, bugün ikindi namazını müteakip Derince Merkez Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Korucu Köyünde toprağa verilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.