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14 May 2024 - 11:06- Gündem G:

Körfez kıyılarında ilginç görüntü! Görenler dönüp bir daha baktı

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İzmit Körfezi kıyılarında planktonların çoğalması sonucu mavi renkli parlamalar ortaya çıktı.

Körfez kıyılarında ilginç görüntü! Görenler dönüp bir daha baktı
Körfez kıyılarında ilginç görüntü! Görenler dönüp bir daha baktı
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İzmit Körfezi kıyılarında suda bulunan ancak mikroskopla görülebilen canlıların çoğalması sonucu mavi renkli ışıklar ortaya çıktı. Plankton adı verilen canlıların yoğunlaşması sonucu denizden yayılan bu parlak mavi ışık, ‘biyolüminesans’ olarak adlandırılıyor. 

EŞSİZ BİR GÖRÜNTÜ

Ayrıca biyolüminesanslar gece karanlığında suda eşşiz bir görüntünün ortaya çıkmasına neden oluyor. Hava Forum bu olayı sosyal medya hesabından “ Kocaeli'de denizde biyolüminesanslar görüntülendi. İşte o anlar...” ifadeleriyle paylaştı.

BİYOLÜMİNESANS NEDİR?

Biyolüminesans, bazı canlı organizmaların gerçekleştirdiği, kimyasal reaksiyonlar sırasında kimyasal enerjinin ışık enerjisine dönüştürülmesi ile ışık üretilmesi ve yayılması olayına verilen isimdir.

Biyolüminesans terimi, etimolojik olarak Yunanca "bios" (yaşam) ve Latince "lumen" (ışık) kelimelerinin birleşiminden meydana gelmektedir.

Bu kimyasal reaksiyon, büyük organizmalar üzerinde yaşayan ortak yaşar organizmalar tarafından da gerçekleştirilebilir. Reaksiyonun temelindeki kimyasal bileşiğe verilen isim ise Lüsiferin'dir. Lüsiferin, Lüsiferaz enzimi tarafından oksitlendiğinde ışık üretilir ve yayılır. Bu kimyasal reaksiyon hücre içinde veya dışında meydana gelebilir. Bakterilerde ise, biyolüminesansın meydana gelmesini sağlayan genler Lux Operon isimli operon tarafından kontrol edilir.

Biyolüminesans, soğuk ışık yayılımı olarak da adlandırılan bir çeşit lüminesanstır. Işığın %20'den azı termal radyasyona neden olur. Bu doğa olayı floresans, fosforesans veya ışıgın geri yansıtılması ile karıştırılmamalıdır.

Büyük oranda derin deniz canlıları biyolüminesans özelliğine sahiptir. Bu deniz canlıları genellikle suda en kolay yayılan dalga boyları olan mavi ve yeşil dalga boylarında ışık yayar. Daha nadir rastlanmakla beraber, kırmızı ve kızılötesi dalga boylarında ışık yayabilen deniz canlıları da gözlemlenmiştir.

Deniz canlıları dışında biyolüminesans olayı nadir bulunmakla beraber daha çeşitli renk yelpazesinde gerçekleşir. Kara biyolüminesansının en bilinen örnekleri Ateşböceği ve Yeni Zelanda parlak kurtlarıdır. Çeşitli diğer böcekler, larvalar, kurtlar, eklem bacaklılar ve mantarlarda da biyolüminesans olayı gözlemlenmiştir.

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14 May 2024 - 11:06 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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