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Kocaeli’de ‘Çağrı merkezi’ operasyonu, sponsorlu paylaşımlarla ağlarına düşürdüler

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Vatandaşları ultra zengin insanların fotoğrafları ile kandırıp ağlarına düşüren çete çökertildi

Kocaeli’de ‘Çağrı merkezi’ operasyonu, sponsorlu paylaşımlarla ağlarına düşürdüler mask
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 ay boyunca takip edip çökerttiği 'çağrı merkezi' çetesine yapılan operasyonun nefes kesen görüntüleri ortaya çıktı. Özel harekat polisleri eşliğinde çağrı merkezi olarak kullanılan ev ve ofislere eş zamanlı baskın yapan siber polisi, şüpheli şahısları etkisiz hale getirip gözaltına aldı.

Polis, Bursa merkezli 9 ilde yaptığı operasyon sonrası vatandaşları yatırım vaadiyle kandırıp paralarını alan 38 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Ayrıca çete üyelerinin telefonla aradıkları kişilerin güvenini kazanmak için çağrı merkezi kurdukları tespit edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada özellikle instagram ve facebook gibi platformlarda Elon Musk başta olmak üzere ultra zengin kişilerin fotoğraflarını kullanıp "Servetini Elon Musk nasıl elde etti, Elon Musk'un önerdiği para kazanma yöntemi" gibi sponsorlu paylaşım yapıp tuzaklarına düşürdükleri kişilere servis sağlayıcıları yurt dışı olan uygulamalar üzerlerinden hesap açtırıp, belli miktarlarda para yatırtıp, daha sonra borsa tabanlı işlemlerin yapıldığı portallarda kısa sürede hesapları zararda gösterip yatırılan paraları kendilerine aktaran, bu şekilde yatırım vaadiyle milyonlarca lirayı kendi hesaplarına aktararak çok sayıda kişiyi dolandıran çetenin varlığından haberdar olarak, bu yolla dolandırılan kişilerin müracaatı üzerine harekete geçti.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 'çağrı merkezi' çetesinin üyeleri 3 ay boyunca teknik ve fiziki şekilde takip edildi.

3 ay süren takibin ardından Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa merkezli İstanbul, Ankara, Kocaeli, Gaziantep, Diyarbakır, Kilis, Tekirdağ ve Kırklareli'nde eş zamanlı operasyon için düğmeye bastı. Şafak vakti özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 38 şüpheli tek tek yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonda çetenin tuzaklarına düşürecekleri kişilere güven sağlamak amacıyla çağrı merkezi kurdukları tespit edildi. Operasyon sonrası kıskıvrak yakalanan çete üyeleri Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, siber çetenin internet üzerinden üyelik açtırıp para yatıran kişilere sayfalarca üyelik sözleşmesi imzalattığı, ayrıca yatırım için yapılan ödemeler ile ilgili olarak eğitim hizmet faturası adı altında fatura gönderip, yaptıkları dolandırıcılık olayını yasal zemine oturtup mağdurları çaresiz bıraktıkları, internet üzerinden iletişim kurdukları mağdurlara yatırım danışmanı gibi güven telkin ettikten sonra yüklü miktarda paralar yatırtıp kendi hesaplarına aktardıkları belirlendi.

Kaynak: İHA

# Kocaeli, polis, sosyal, hizmet, para, İstanbul, Bursa

14 May 2024 - 11:18 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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