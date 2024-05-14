Körfez’de eksiklikler gideriliyor

Vatandaşlardan gelen talep ve istekleri öncelikli programa dâhil eden Körfez Belediyesi, küçük dokunuşlarla eksiklikleri gideriyor. Belirlenen program dâhilinde ilçedeki bozulan, zaman içerisinde yıpranan yollara Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından anında müdahale ediliyor.

TALEP VE İSTEKLER TEK TEK DEĞERLENDİRİLİYOR

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, ilçe merkezi başta olmak üzere, tüm mahallelerdeki eksiklikler tespit edilerek gerekli müdahaleler yapılıyor. Bu bağlamda çalışmalarını yürüten asfalt yama ekipleri tarafından son olarak, Kuzey Mahallesi Abdülhamid Han Caddesi ve Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde eksik görülen noktalarda düzenlemeler yapıldı.

Kaynak: BÜLTEN