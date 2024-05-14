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Kadın çiftçiler traktörleriyle tarım da biz de varız dedi

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Büyükşehir’in Dünya Çiftçiler Günü etkinliğinde kadın çiftçiler traktörleriyle konvoy yaptı, meyve ve sebze fidesiyle pişmaniye dağıtıldı

Kadın çiftçiler traktörleriyle tarım da biz de varız dedi mask
Kadın çiftçiler traktörleriyle tarım da biz de varız dedi
Kadın çiftçiler traktörleriyle tarım da biz de varız dedi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin “14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü” dolayısıyla düzenlediği “9. Çiftçi Şenliği”, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın katılımıyla pazar günü panayır havasında çeşitli etkinliklerle coşkulu bir şekilde yapılmıştı. Etkinliklerin son gününde ise İzmit Cumhuriyet Bulvarında düzenlenen programda, vatandaşlara fide dağıtıldı, pişmaniye ikram edildi. Büyükşehir’in destekleriyle son yıllarda ‘’Tarım da artık biz de varız’’ diyen kadın çiftçiler, traktörleriyle konvoy yaptı.

Kadın çiftçiler traktörleriyle tarım da biz de varız dedi

ATA TOHUMU DAĞITILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Ziraat Odası iş birliği ile Cumhuriyet Bulvarı mevkiindeki İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin önünde kurulan iki ayrı stantta düzenlenen etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, çiftçiler, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın’ın selamlarını ileten Balaban, çiftçilerin gününü tebrik etti. Daha sonra vatandaşlara, ziraat odası üyesi kadın çiftçilerin yetiştirdiği ata tohumundan üretilen sebze ve meyve ile Tıbbi ve Aromatik Bitki fidesi dağıtıldı, pişmaniye ikram edildi. Büyükşehir’in iştiraklerinden Sekapark A.Ş.’nin standında aromatik bitkilerden elde edilen esans, yağ, sabun, kolonya, şampuan, diş macunu, pişmaniye gibi ürünler sergilendi.

Kadın çiftçiler traktörleriyle tarım da biz de varız dedi

KADIN ÇİFTÇİLERDEN KONVOY

Büyükşehir Belediyesi’nin tarım ve hayvancılık alanında yaptığı desteklerle Kocaeli’de son yıllarda sayıları artan kadın çiftçiler de şenlikte yerlerini aldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte kadın çiftçiler, İzmit Ziraat Odası’nda pasta keserek, Çiftçiler Günü’nü kutladı. Türk bayraklarıyla süsledikleri traktörleriyle hareket ederek konvoy oluşturan kadın çiftçiler, Cumhuriyet Bulvarından tören alanında kadar korna çalarak geçiş yaptı. Vatandaşlar, çiftçilere alkışlarıyla sevgi gösterisinde bulundu. Anneler Gününü de unutmayan kadın çiftçiler, vatandaşlara karanfil dağıttı.

Kadın çiftçiler traktörleriyle tarım da biz de varız dedi
Kadın çiftçiler traktörleriyle tarım da biz de varız dedi
Kadın çiftçiler traktörleriyle tarım da biz de varız dedi

Kaynak: BÜLTEN

# Kocaeli, İzmit, Büyükşehir, tahir büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

14 May 2024 - 11:20 - Gündem --- Okunma

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