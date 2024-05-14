Gebze Pelitli Yolu Caddesine asfalt

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Pelitli Yolu Caddesinde üstyapı yenileme çalışmalarına başlandı. 2,2 km uzunluktaki caddenin bozulmaların meydana geldiği 500 metrelik kısmında asfaltlama çalışması yapılıyor. Asfaltlama çalışması tamamlanana kadar yol trafiğe kapatılarak, yol boyunca trafik levha ve işaretçilerle önlem alındı, uyarılar yapıldı.
UZUN ÖMÜRLÜ VE DAHA DAYANIKLI
40 santim trimer kazısı ile deformasyonların olduğu eski asfalt zemin kazınarak söküldü. 20 santim yolun temelini oluşturan plent miks temel serimi sonrası 12 santim bitümlü, 8 santim binder ve 6 santimde aşınma tabakası asfalt serimi ile ağır tonajlı araçların sıklıkla kullandığı, Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB)’ne ulaşım sağlanan Pelitli Yolu Caddesi, uzun ömürlü daha dayanıklı ve konforlu bir hale dönüştürüldü.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.