Kartepe’nin starı ilk ödülünü aldı

Yeşil Kasaba Yapım Müzik Prodüksiyon Yeşil Adam İmzası ile Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen 1.Uluslararası Altın Eller ödül töreninde Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personellerinden Nurdoğan Tuncel, “Gelecek Vadeden Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülünü kazandı.

ENGELLİ ÇOCUKLARA DESTEK

Sunuculuğunu Şair ve Sanatçı Uğur Arslan’ın yaptığı ödül gecesinde organizasyonda elde edilen gelirin yüzde 30’u kimsesiz ve engelli çocuklar yararına bağışlandı. Ödül gecesinde iş ve sanat dünyasında isimlere ödülleri verilirken, sinema oyuncusu Engin Benli’de ödül alanlar arasında yer aldı.

ÖNEMLİ YAPITLAR

Kariyer basamaklarını emin adımlarla çıkan Nurdoğan Tuncel, ödül gecesinde rol aldığı Kan Çiçekleri, Yazgı, Payitaht Abdülhamid, Gönül Dağı, Dilektaşı, “Huzurum Kalmadı” sinema filmi ve reyting rekortmeni Arka Sokaklar dizisinde rol aldığı sahnelerden kesitler gösterildi.

TUNCEL’DEN TEŞEKKÜR

Büyük alkışlar eşliğinde sahneye gelen Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personellerinden Tuncel, “Sanatı ve sanatçıya büyük destek veren Kartepe Belediye Başkanımız Av.M.Mustafa Kocaman’a, bu güzel ödül gecesini düzenleyen ve beni bu ödüle layık gören herkese çok teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Bülten