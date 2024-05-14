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Anne Şehir’de atık malzemeler sanat eserine dönüşüyor

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Büyükşehir’in Anne Şehir Merkezilerindeki ‘Atma Dönüştür’ atölyelerinde ömrünü tamamlamış malzemeler geri dönüşüme kazandırılıyor

Anne Şehir’de atık malzemeler sanat eserine dönüşüyor mask
Anne Şehir’de atık malzemeler sanat eserine dönüşüyor
Anne Şehir’de atık malzemeler sanat eserine dönüşüyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün önderliğindeki Anne Şehir Merkezi bünyesinde beslenmeden spora ve kültürel etkinliklere, eğitimden danışmanlığa kadar pek çok hizmet sunuluyor. Bu hizmetlerin yanı sıra gelecek nesillere bırakacağımız ülkemiz ve dünyanın daha yaşanabilir olması gayretiyle ‘Atma Dönüştür’ atölye çalışmaları yapılıyor. Atölyelerde Anne Şehir Merkezi katılımcıları tarafından evlerde bulunan şişeler, kavanozlar, kâğıtlar ve diğer atık materyaller tekrar dönüştürülerek süs eşyası olarak değerlendiriliyor.

 

‘EVDEN ÇIKMAMIZ İÇİN BİR SEBEP OLDU’

Gölcük Anne Şehir Merkezi Günebakan katılımcılarından Emine Okutan, 3 aydır atölyelere katıldığını belirterek Büyükşehir Belediyesi’nin kurslarına ailece geldiklerini söyledi. Kurslardan memnuniyetini dile getiren Okutan, “Bu kurslara gelerek bildiklerimizi pekiştirdik, hafızamıza yeni bilgiler ekleyerek bilgi dağarcığımızı büyüttük. Bu kurslar bize hem aktivite oldu, hem de evden çıkmamız için bir sebep oldu. Biz ev hanımlarının yemek yapmak, bulaşık yıkamak gibi belli bir rutini var. Ev oturmalarını da sevmediğim için bu tür aktivitelerde bir şeyler yapabilmek benim hoşuma gidiyor. Büyükşehir Belediyesine bu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

 

‘GELİR KAPISI ELDE ETTİM’

Katılımcılardan Melek Cankurt ise Anne Şehir Merkezi’nde hem spora hem el sanatları atölyesine geldiğini ifade ederek, “Ben burada atölyeye katılırken çocuğum da buradaki okul öncesi eğitim sınıfında. O da orada çok eğlenceli vakit geçiriyor. O mutlu, ben de mutluyum. Ben mutluyum, eşim mutlu. Atma dönüştür atölyelerine katılıyorum. Onlarla gelir kapısı elde ettim. Burada öğreniyorum, evde yapıyorum ve çevreme satıyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” ifadesini kullandı.

 

‘ATACAĞIMIZ MALZEMELERİ DEĞERLENDİRİYORUZ’

Safiye Gültekinler, emekli olduktan sonra Anne Şehir Merkezi’nde sosyal aktivitelere katılmaya başladığını kaydederek, “Burada çok güzel zaman geçiriyoruz. Zamanımı daha güzel değerlendirdiğimi düşünüyorum. Evimizde belki atacağımız atık materyallerin dönüşümü ile evimizin en güzel köşelerine asıyoruz“ dedi.

 

‘KURSLARDAN ÇOK MEMNUNUM’

Bu atölyelerin sayesinde sosyalleşerek çevre edindiğini belirten Hülya Aydın da, “Büyükşehir’in açtığı bu kurslardan çok memnunum. Yeni arkadaşlar edindim. Burası bana çok iyi geldi” sözleriyle duygularını aktardı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kadın, aile ve çocuklara yönelik sunduğu fiziksel aktivite, eğitim, danışmanlık, sosyal ve kültürel etkinliklerle ilgili 0 262 318 27 25 no.lu telefondan bilgi alınabilir ya da  https://annesehir.kocaeli.bel.tr/uyekayit linkinden başvuru yapılabilir.

Kaynak: Bülten

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14 May 2024 - 11:32 Kocaeli/ İzmit- Yaşam --- Okunma

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