Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: TOGG, 2025 yılının başında Almanya’ya adım atacak

Katıldığı canlı yayında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Tüm sektörü dönüştürmeye öncülük eden bir markanın doğuşuna şahitlik ediyoruz. TOGG, 2025 yılının başında Almanya'ya adım atacak, Avrupa pazarına girmiş olacak" dedi.

BAKAN KACIR'DAN TOGG MÜJDESİ



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerli otomobil TOGG'la ilgili konuşan Bakan Kacır müjdeyi verdi.



“2025 YILININ BAŞINDA ALMANYA'YA ADIM ATACAK”



Bakan Kacır, TOGG'un Avrupa'da yollara çıkacağı tarihi açıkladı. Kacır, “Tüm sektörü dönüştürmeye öncülük eden bir markanın doğuşuna şahitlik ediyoruz. TOGG, 2025 yılının başında Almanya'ya adım atacak, Avrupa pazarına girmiş olacak. Yine aynı tarihlerde, geçtiğimiz aylarda Las Vegas'ta tanıtılan 'fastback' modelinin de pazara çıkması hedefleniyor. Önümüzdeki dönemde TOGG'un yeni atılımları da olacak." ifadelerini kullandı.



“YOLLARDAKİ TOGG'LAR 30 BİNE YAKLAŞTI”



Bakan Kacır şunları söyledi: "Sadece yeni bir otomobil markasının değil, tüm sektörü dönüştürmeye öncülük eden bir markanın doğuşuna şahitlik ediyoruz. Bugün yollardaki TOGG'lar 30 bine yaklaştı. TOGG hem elektrikli araç sınıfında lider hem de kendi modeli olan SUV araçlar arasında pazar lideri. Türkiye önümüzdeki dönemde dünyada önemli bir batarya üretim üslerinden biri haline gelecek. Otonom sürüş, yapay zeka konusunda TOGG'un önümüzdeki dönemde kabiliyetlerini geliştirmek çok önemli olacak.

"TÜRKSAT 6A TÜRKİYE'NİN SINIF ATLADIĞI BİR PROJE"



Haberleşme uyduları konusunda yerlileşme ve millileşme çok hızlı gerçekleşmedi. TÜRKSAT 6A, Türkiye'nin sınıf atladığı bir proje oldu. 8 Temmuz haftasında uzaya fırlatılmış olacak. Türkiye, TÜRKSAT 6A'yı üreterek milli haberleşme uydusu üretebilen 11 ülkeden biri haline geldi. Uydunun tüm fonksiyonlarının uzay ortamında çalışacağı belirlendi.

Türkiye yüksek teknolojide bu ana kadar ürettiği en yüksek pahaya sahip teknoloji platformunu çalışır hale getirmiş olacak. TÜRKSAT 6A projesi hem platform üzeyinden kilogram yük olarak en yüksek değere sahip proje, hem de Türkiye'nin bugüne kadar geliştirdiği milli teknoloji platformları içinde bir platformun en yüksek kıymete sahip olduğu proje.

84 farklı yerli ekipmanı TÜRKSAT 6A'da konumlandırmış olduk. Bu teknolojilerde yerlilik çok kritik. TÜRKSAT 6A'nın yüzde 81 düzeyinde yerlilikle üretilmiş olması Türkiye'nin iktisadi bağımsızlığı açısından çok önemli. TÜRKSAT 6A'nın TÜRKSAT 5A ve 5B'den farkı, haberleşme uydusu teknolojisinde millilik kazanmak. Bu kabiliyetin kazanımı önümüzdeki dönemde Türkiye'ye yeni haberleşme uydu projelerini beraberinde getiriyor olacak.

“20 KAAN'IN 2028'DE TSK'YA TESLİM EDİLMESİ İLK HEDEF”



KAAN' da ilk hedef 2028 yılında 20 KAAN' ın TSK envanterine girebilecek noktaya gelmesi ve TSK'ya teslim edilmesi. TUSAŞ muazzam bir gayretle bu projeyi sürdürüyor. Türkiye'nin dünyada bir elin parmağını geçmeyen sayıda 5. nesil savaş uçağı geliştirebilen ülkelerden biri olması hedefine adım adım ilerliyoruz. Türkiye artık her alanda savunma sanayiine benzer atılımlar içerisinde. Savunma sanayii Türkiye'ye yüksek teknoloji geliştirme tecrübesi kazandırmış oldu.





Kaynak: Haber Merkezi