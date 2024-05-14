Elektrikli ısıtıcı yangın çıkardı

Olay, Cedit Mahallesi Eski Hastane Sokak'taki 2 katlı evin 2'inci katında meydana geldi. A.Ç.'nin yaşadığı evde iddiaya göre elektrikli ısıtıcı sebebiyle yangın çıktı.
A.Ç. panikle kendini sokağa atarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen A.Ç. ambulansta ayakta tedavi edildi. Evin ikinci katında hasar oluşurken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.