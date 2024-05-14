Başiskele Belediyesi’nden tasarruflu işler

Kamu kaynaklarını Başiskele halkının yararına etkin ve verimli kullanmaya büyük özen gösteren Başiskele Belediyesi, Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün talimatıyla kurduğu Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ile belediye iş makinelerinin ve hizmet araçlarının bakımlarını ve tamirlerini yapılıyor. Başiskele Belediyesi’nin Ovacık Mahallesi’ndeki yerleşkesinde kurulan atölyelerde yapılan tamir ve bakım çalışmaları sayesinde belediyenin bütçesine büyük oranda tasarruf sağlarken, arızalara hızlı müdahalede bulunulması temel hizmetlerin kesintisiz devamını da sağlıyor.

Başiskele Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla alarak güçlendirdiği hizmet araçları filosunun bakım ve tamirlerini aralıksız sürdüren Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, yeni ekipmanlarla kurulan tam donanımlı atölyelerde dozerlerden ekskavatöre, kamyon ve tankerlerden her türlü hizmet araçlarına kadar tamir işlemleri yapılıyor ve büyük tasarruf sağlanıyor.

Kaynak: BÜLTEN