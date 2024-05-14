CHP Derince Kadın Kolları Başkanlığı için 2 aday

İLÇE BAŞKAN ADAYLARI ÇIKMAYA BAŞLADI

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Kadın Kolları kongre süreçleri başlıyor. İl Başkanlıklarına gönderilen genelge kapsamında ilçe kongreleri 20 Mayıs’ta başlayarak 23 Haziran tarihi itibariyle tamamlanacak. Süreç 4 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek CHP Kadın Kolları Genel Başkanlık Kurultayı ile tamamlanacak. Bu kapsamda Kocaeli’de Kadın Kolları İlçe Başkanlığına aday olan isimler adaylıklarını açıklamaya başladı.

GENÇ AVUKAT AKKURT ADAY OLDU

CHP Derince Kadın Kolları Başkanlığı için Kübra Akkurt aday olduğunu açıkladı. Kübra Akkurt, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Derince Belediye Meclisi için 24. sıra adayı gösterilmişti. Aslen Karslı olan Akkurt Derince’de doğup büyüdü. 2018-2022 yılları arasında Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okuyan Akkurt stajını tamamlayarak kendi hukuk bürosunu açtı. Kocaeli Barosunda Kadın Hakları Merkezi’nde, Hayvan Hakları Komisyonu’nda ve Kültür ve Sanat Komisyonu’nda aktif bir şekilde görev alan Akkurt seçim sürecinde yaptığı çalışmalar ile takdir topladı.

ŞENGÜL ÇEĞİL DE ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Derince CHP Kadın kolları başkanlığı için daha önce partinin çeşitli kademelerinde görev yapmış Şengül Çeğil de adaylığını açıkladı. Çeğil açıklamasında, “Doğma büyüme Derince’li biri olarak Derince’li kadınların dertlerini ve isteklerini anlayabilecek kadın kolları başkanı adayı olabileceğimi düşündüm ve kitleler tarafından yüreklendirildim. Desteklendiğim için adaylığımı açıkladım. Seçim süreçlerinde partimize verdiğimiz desteği daha geniş kitlelere yayabileceğimizi düşünüyorum. Adaylık sürecimde birçok kişinin desteğini aldığımdan aday olarak doğru bir karar verdiğimi anlıyorum ve herkesin desteğini bekliyorum. Kadınlarımız için el ele verelim ve birlikte çalışalım” ifadelerine yer verdi.