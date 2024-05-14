19 Mayıs Derince’de büyük bir coşkuyla kutlanacak

GENÇLİK YÜRÜYÜŞÜ İLE BAŞLAYACAK
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadele ateşini yaktığı ve gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Derince Belediyesi’nin düzenleyeceği etkinliklerle coşku içerisinde kutlanacak. 19 Mayıs Pazar gününü şölen havasında yaşayacak olan Derinceliler için her şey düşünüldü. Derince Belediyesi'nin ‘Gençlik Şöleni’ programında ilk buluşma noktası saat 14.00’te Harikalar Sahili’nin girişinde yer alan dev bayrakların bulunduğu bölge olacak.
GENÇLİK ŞÖLENİ VE ETKİNLİKLER
Burada buluştuktan sonra ellerinde ay yıldızlı bayraklarla Dumlupınar Mahallesi’nde yer alan Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi’ne yürüyecek olan Derinceliler, Gençlik Şöleni’nde coşkuyu paylaşacak. İstiklal Marşı, açılış ve protokol konuşmaları ile başlayacak olan program etkinlikler ile devam edecek. Gençlik Şöleni programında dj sunumundan zumba hocası eşliğinde eğlenceye, penaltı ve basketbol yarışmalarından tekvando, kick boks ve halk oyunları gösterilerine kadar birbirinden özel etkinlikler gerçekleşecek.
GRUP MARSİS SAHNE ALACAK
Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi’nde düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Şöleni’ni programının sona ermesinin ardından saat 16.30’da bando ekibi eşliğinde Harikalar Sahili Gösteri Merkezi’ne Gençlik Yürüyüşü gerçekleşecek. Saat 17.00’de ise 19 Mayıs coşkusunun en üst noktaya çıkacağı Gençlik Konseri başlayacak. Karadeniz müziği denince akla ilk gelen müzik gruplarından Marsis’in sahne alacağı ücretsiz konsere başta gençler olmak üzere Derincelilerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.