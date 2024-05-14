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Kocaeli’de lise öğrencileri üretti: İHA otonom yük bırakıyor

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Kocaeli’de lise öğrencileri 120 santimetre kanat açıklığına sahip ve 700 gram yük taşıyabilen İnsanız Hava Aracı (İHA) üretti. Yapay zeka ile görüntü tanımlama yapılabilen araç, otonom belirlenen noktalara yine otonom olarak yük bırakabiliyor.

Kocaeli’de lise öğrencileri üretti: İHA otonom yük bırakıyor mask
Kocaeli’de lise öğrencileri üretti: İHA otonom yük bırakıyor
Kocaeli’de lise öğrencileri üretti: İHA otonom yük bırakıyor
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Başiskele ilçesindeki Şehit Ozan Özen Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi’nde okuyan öğrenciler İnsanız Hava Aracı (İHA) yapmaya karar verdi. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hayati Şahin, danışmalığında yaz tatillerini de çalışarak geçiren öğrenciler 120 santimetre kanat açıklığına 2 kilogram ağırlığıma sahip, 20 dakika havada kalabilen İHA üretti. Katıldıkları TEKNOFEST yarışmasında finale kalan öğrenciler daha sonra bu aracı elde ettikleri bilgiler doğrultusunda geliştirdi. Kamera takılan araca yapay zeka ile görüntü tanıma sistemi eklendi. Araç bu sayede hedef noktayı otonom tespit edebiliyor ve otonom olarak yük indirebiliyor. Geliştirilmesi halinde aracın, acil afet durumlarında alan taraması ve tarım sektöründe kullanılması hedefleniyor.

“BELİRLENEN NOKTAYA OTONOM OLARAK YÜK BIRAKABİLİYOR”

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hayati Şahin, “2022 yılında ‘sabit kanat’ kategorisinde insansız hava araçları yarışmasına katıldık. Afyonkarahisar’da finallere katılmaya hak kazandık. 120 santimetre kanat açıklığına sahip 2 kilogram ağrılığındaki aracımız, yaklaşık 20 dakika havada kalabiliyor. Aracımızın otonom uçuş yapabilme özelliği var, belirlenen noktaya otonom olarak yük bırakabiliyor. 2023 yılında aracımızı geliştirerek bu kez Bursa’da ‘insansız hava araçları’ kategorisinde yarışmaya katıldık. Aracımız üzerine eklediğimiz kamera ile görüntü tanımlama yapabiliyor. Hedef noktayı uçarken, otonom olarak tespit edebiliyor ve buraya kendi üzerinde taşıdığı yükü otonom olarak bırakabiliyor. Aracımız teknik özellik olarak önceki araçlarımıza benziyor. 20 dakika uçuş süresine ve 700 gram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip” dedi.

“YAPAY ZEKA İLE TANIMA ÖZELLİĞİ OLACAK”

Aracın Full HD kalitesinde görüntü aktarabileceğini söyleyen Hayati Şahin, "Yer istasyonundan anlık olarak HD kalitesinde görüntü izleyebileceğiz. Aracımızda çektiği görüntüde bizim belirlediğimiz nesneleri yapay zeka ile tanıma özelliği olacak. Belirttiğimiz nesneleri tanıdığında yer istasyonumuza araç bilgi gönderecek gerekirse o noktada sabit kalacak ve o nokta ile ilgili yer istasyonunun verdiği komutları uygulayabilecek” diye konuştu.

"YAPAY ZEKA İLE GÖRÜNTÜ TANIMA YAPTIĞI İÇİN KAYIP İNSANLARIN BULUNMASINDA ALAN TARAMASINDA DA KULLANILABİLİR"

Çalışmalardan bahseden Şahin, “Aracımız yapay zeka ile görüntü tanıma yaptığı için kayıp insanların bulunmasında alan taramasında kullanılabilir. Doğal hayatın korunmasında; bazı canlıların bazı dönemlerde beslenmesi gerekebilir. Yaptığı alan taramasında tespit edip hayatlarını devam ettirebilecek temel gıdayı sağlayabilir. Acil durumlarda, kayıp vakalarında insanları tespit ederek acil durum ihtiyaçlarını karşılayacak su gibi temel besin maddelerini sağlayabilir. Onları bulduğunda kendisi otonom olarak bu gıdaları temin edebilir ve yukarıdan bırakabilir. Tarımsal alanlarda hastalıkların tespitinde kullanılabilir. Çektiği görüntüleri yapay zeka ile inceleyerek tanımlanmış olan hastalık görüntüleriyle ilgili bilgi verebilir” ifadelerini kullandı.

"EKİBİMİZ 6 KİŞİLİK 10. SINIFTAN BERİ YAPIYORUZ"

Takım Kaptanı Asya Aktunç, “Yaz tatilinde yazılım çalışarak uçak geliştirdiklerini söyleyen, “İlk denememizde uçağımız uçtu, bahçemizde deneyimlemiştik. Böyle bir süreçle başladık, videomuz TEKNOFEST’ten geçti akabinde Afyonkarahisar’a gittik. Afyonkarahisar’da çok güzel tecrübeler edindik yeni ekiplerle tanıştık. Uçağımıza ekstra katmamız gereken parçalar neler olduğunu öğrendik. Ekibimiz 6 kişilik 10. sınıftan beri yapıyoruz şu an 12. sınıfız. 2023 yılında da Bursa’ya gittik, yeni tecrübeler edindik. Bundan sonraki süreçte inşallah üniversitede olacağız. Mühendislik ve fizik isteyen arkadaşlarımızla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

OKULA SINAVLA GİRİLEBİLİYOR

Öte yandan nitelikli okullar arasında yer alan Şehit Ozan Özen Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi’ne öğrenciler sınav ile seçiliyor. 5. Sınıf Seçme Sınavı ise bu yıl 26 Mayıs 2024 Pazar günü saat 10.00'da yapılacak. Sınavda Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkezi sınavlardaki tüm tedbirlerine uyulacak. Sınava katılmak için gerekli bilgiler ise okulun web sitesinde yer alıyor.

Kaynak: İHA

# araç, VAR, yeni, Bursa

14 May 2024 - 13:35 Kocaeli/ İzmit- Teknoloji Bilim --- Okunma

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