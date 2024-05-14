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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
14 May 2024 - 13:43- Gündem G:

CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Muhip Kanko: “Başarımızı koruyacağız”

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Gazetemizi ziyaret eden CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Muhip Kanko, CHP’nin yerel seçimden sonra iyi bir ivme yakaladığını söyledi. Kanko, “Yakalanan bu ivmeyi seçimlere kadar iyi değerlendireceğiz” dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Muhip Kanko: “Başarımızı koruyacağız” mask
CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Muhip Kanko: “Başarımızı koruyacağız”
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GAZETEMİZİ ZİYARET ETTİ

CHP Kocaeli Milletvekili ve TBMM CHP Grup Disiplin Kurulu Üyelisi Prof. Dr. Mühip Kanko, gazetemizi ziyaret etti. Yerel, ülke ve parti hakkında önemli açıklamalarda bulunan Kanko, 31 Mart’ta her türlü sıkıntı ve zorluğa rağmen CHP’nin iyi bir ivme yakaladığını söyledi. Yakalanan ivmenin devam etmesi için parti olarak ciddi bir planlamanın da yapıldığına vurgu yapan Kanko, amaçlarının 2028 yılında yapılacak genel seçimde iktidar olmak, 2029’da yapılacak yerel seçimlerde ise yeniden Büyükşehir ve il belediyelerinin çoğunluğunu kazanmak istediklerini söyledi.

“KENTİN SORUNLARINI MECLİSE TAŞIYORUM”

Kanko, muhalefet partisinin Kocaeli milletvekili olarak kentin sorunlarını ve ülke genelinde sorun teşkil eden birçok konu hakkında Meclise soru önergesi verdiğini ve meclis kürsüsünde konuları dile getirmeye çabaladığını söyledi. Kanko, “ Türkiye’de sorun bir hayli fazla. Kocaeli’nin ve Türkiye’nin her kesiminden sorunlar geliyor bize. Bunların hepsini gündeme taşımak mümkün değil ama öncelikli sorunlar var ve bu sorunları gündeme taşıyorum. Mesela staj ve çıraklık mağdurları çok fazla ve bu konuda çok şikâyet ve ihbar bize geliyor. Emekliler çok sıkıntılı. Hayat pahalılığı gibi birçok sorunu mümkün olduğunda ön plana çıkarmaya çalışıyorum”

CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Muhip Kanko: “Başarımızı koruyacağız”

“BELEDİYELERE ÇOK FAZLA İŞ TALEBİ GELİYOR”

Yerel seçimde CHP’nin kazandığı il ve ilçe belediyelerinde çok fazla iş taleplerinin yapıldığına dikkat çeken Kanko, “CHP belediyeleri olarak bizim en büyük sıkıntımız, 25 yıldır bu şehirde bir belediyemizin olmamasıydı. Geçen dönem İzmit’i kazanmıştık. Bu yıl Karamürsel, İzmit ve Derince ’yi kazandık. Kazandığımız belediyelerde çok fazla iş talepleri oluyor. Doğal olarak vatandaşlarımızın çocuklarını işe alınması için haklı talepleri oluyor. Çünkü işsizlik çok fazla. Belediye başkanlarımızın en çok zorlandıkları konu bu. Alımlar yapılmadığında da vatandaş haklı olarak gönül kırıklığı yaşıyor. Ancak şu gerçeği de unutmamak gerek, belediye her talebinize karşılık veremez. Bu sorunu aşmaya çabalıyoruz”   

“SEÇİMDE ÇALIŞTIK”

31 Mart yerel seçimde Kocaeli’nin genelinde çok çalıştıklarını, her bölgeye gittiklerini de söyleyen Kanko, Körfez Belediye Başkanlığını az bir oy farkıyla kaybeden başkan adayı Tayfun Balıkçı’ ya da serzenişte bulundu. Kanko, “Yerel seçimde 12 ilçeye seçim çalışmaların hepsine katıldım. Ben, Harun Bey ve Nail Bey hangi adayımız bizden destek istediyse gidip çalıştık. Mesela Derince Belediye Başkan adayımız Sertif Bey bana “bir iki aile partiyi kızgın, oy vermeyecekler, gidip o ailelerle görüşür müsün?” O ailelere gidip görüştüm ve partiye oy vermeleri konusunda ikna ettim.

KÖRFEZ’İ KAZANABİLİRDİK

Sertif Bey’in diğer mahallerdeki çalışmalarına katıldım. İzmit’te Fatma Hanım’ın seçim çalışmalarında bulundum, destek istedik. Diğer ilçelere de gittim. Ancak Körfez ilçe başkan adayımız Tayfun Bey seçimi kazanacağına inanmamıştı. Birçok programına katıldım. Kendisi ya geç geldi ya da hiç gelmedi. Böyle bir çalışma olmaz. Milletvekilini davet ediyorsunuz ama kendini gelmeyeceksiniz. Tayfun Bey seçimi kazanacağına inanmış olsaydı Körfez ilçede algı değişirdi. Seçimi kazanmış olurduk” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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14 May 2024 - 13:43 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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