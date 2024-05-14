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CHP’de il ve ilçelerin danışma kurulu tarihleri belli oldu

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Cumhuriyet Halk Partisi’nde geçtiğimiz hafta Karamürsel ile başlayan ilçe danışma kurullarının tarihleri belirlendi. İl Danışma Kurulu tarihi 8 Haziran olarak belirlenirken tarihi netleşmeyen tek ilçe İzmit oldu.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
CHP’de il ve ilçelerin danışma kurulu tarihleri belli oldu mask
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DANIŞMA KURULU TARİHLERİ BELİRLENDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İlçe Örgütlerinde danışma kurulları geçtiğimiz hafta Karamürsel ile başladı. Daraltılmış şekilde gerçekleştirilecek danışma kurulları için diğer ilçeler ve il danışma kurulunun tarihi de netleşti. Tarihi netleşmeyen tek ilçe İzmit oldu. Belirlenen listeye göre 18 Mayıs tarihinde Kandıra ve Darıca ile ile devam edecek ilçe danışma kurulları en geç 8 Haziran tarihine kadar tamamlanacak. 8 Haziran Cumartesi günü CHP Kocaeli İl Danışma Kurulu’nun gerçekleşmesi sonrasında danışma kurulları takvimi tamamlanacak.

CHP İL VE İLÇE ÖRGÜTLERİ DANIŞMA KURULU TARİHLERİ

 

TARİH

İLÇE

SAAT

YER

18 Mayıs Cumartesi

KANDIRA

13.30

YELKENCİOĞLU ETK. SALONU

18 Mayıs Cumartesi

DARICA

15.00

İLÇE BİNASI

22 Mayıs Çarşamba

ÇAYIROVA

19.30

İLÇE BİNASI

23 Mayıs Perşembe

DİLOVASI

14.00

İLÇE BİNASI

23 Mayıs Perşembe

GEBZE

18.00

İLÇE BİNASI

23 Mayıs Perşembe

KARTEPE

18.00

N. FAZIL K. MRK.

25 Mayıs Cumartesi

BAŞİSKELE

14.00

İLÇE BİNASI

27 Mayıs Pazartesi

GÖLCÜK

19.00

KONGRE SARAYI

30 Mayıs Perşembe

KÖRFEZ

15.00

İLÇE BİNASI

2 Haziran Pazar

DERİNCE

11.00

YENİKENT K. MERKEZİ

8 Haziran Cumartesi

KOCAELİ İL

12.00

KOCAELİ SMMMO SALONU

 

# İzmit, Kocaeli, Kartepe, ilçe, Derince, Gebze, Körfez, hafta

14 May 2024 - 13:45 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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