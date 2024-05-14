CHP’de il ve ilçelerin danışma kurulu tarihleri belli oldu

DANIŞMA KURULU TARİHLERİ BELİRLENDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İlçe Örgütlerinde danışma kurulları geçtiğimiz hafta Karamürsel ile başladı. Daraltılmış şekilde gerçekleştirilecek danışma kurulları için diğer ilçeler ve il danışma kurulunun tarihi de netleşti. Tarihi netleşmeyen tek ilçe İzmit oldu. Belirlenen listeye göre 18 Mayıs tarihinde Kandıra ve Darıca ile ile devam edecek ilçe danışma kurulları en geç 8 Haziran tarihine kadar tamamlanacak. 8 Haziran Cumartesi günü CHP Kocaeli İl Danışma Kurulu’nun gerçekleşmesi sonrasında danışma kurulları takvimi tamamlanacak.

CHP İL VE İLÇE ÖRGÜTLERİ DANIŞMA KURULU TARİHLERİ