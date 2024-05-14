CHP’de il ve ilçelerin danışma kurulu tarihleri belli oldu

DANIŞMA KURULU TARİHLERİ BELİRLENDİ
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İlçe Örgütlerinde danışma kurulları geçtiğimiz hafta Karamürsel ile başladı. Daraltılmış şekilde gerçekleştirilecek danışma kurulları için diğer ilçeler ve il danışma kurulunun tarihi de netleşti. Tarihi netleşmeyen tek ilçe İzmit oldu. Belirlenen listeye göre 18 Mayıs tarihinde Kandıra ve Darıca ile ile devam edecek ilçe danışma kurulları en geç 8 Haziran tarihine kadar tamamlanacak. 8 Haziran Cumartesi günü CHP Kocaeli İl Danışma Kurulu’nun gerçekleşmesi sonrasında danışma kurulları takvimi tamamlanacak.
CHP İL VE İLÇE ÖRGÜTLERİ DANIŞMA KURULU TARİHLERİ
TARİH
İLÇE
SAAT
YER
18 Mayıs Cumartesi
KANDIRA
13.30
YELKENCİOĞLU ETK. SALONU
18 Mayıs Cumartesi
DARICA
15.00
İLÇE BİNASI
22 Mayıs Çarşamba
ÇAYIROVA
19.30
İLÇE BİNASI
23 Mayıs Perşembe
DİLOVASI
14.00
İLÇE BİNASI
23 Mayıs Perşembe
18.00
İLÇE BİNASI
23 Mayıs Perşembe
18.00
N. FAZIL K. MRK.
25 Mayıs Cumartesi
BAŞİSKELE
14.00
İLÇE BİNASI
27 Mayıs Pazartesi
GÖLCÜK
19.00
KONGRE SARAYI
30 Mayıs Perşembe
15.00
İLÇE BİNASI
2 Haziran Pazar
11.00
YENİKENT K. MERKEZİ
8 Haziran Cumartesi
KOCAELİ İL
12.00
KOCAELİ SMMMO SALONU
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.