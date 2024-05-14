Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinde yeni tablo!

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri ile ilgili haberde şu bilgiler verilmekte: Kurban Bayramı'nda emekli ve hak sahiplerine ödeme yapılacak. Kurban Bayramı bu yıl 16-19 Haziran tarihlerinde kutlanacak. Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri, 15 Haziran Cumartesi günü öncesinde gerçekleştirilecek.

Bu uygulama 2018 yılında başlatıldı. Her bayramda başlangıçta 1000 TL olarak verilen ikramiye, zamanla artış gösterdi. Bu yıl ise yüzde 50 artışla 3000 TL'ye çıkarıldı. SGK, Ramazan Bayramı'nda 15,3 milyon emekli ve hak sahibine toplam 41,3 milyar lira ikramiye ödedi.

2018'den bu yana toplamda SGK tarafından 166,2 milyar lira ikramiye ödendi.

Emeklilerin bayram ikramiyeleri konusunda belirtilen tarihler ve ödeme miktarlarına ilişkin bilgi verilmekte. Bu uygulama, emeklilerin refahını artırmak amacıyla başlatılan bir adımdır ve her bayramda emeklilere ek gelir sağlamaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi