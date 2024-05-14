Müge Anlı’da şoke eden itiraf: 'İple boğdu, sonra cesedi...'

Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınında bir cinayet daha aydınlatıldı. Her şey 22 Mart'ta Muğla Seydikemer'de oturan 3 çocuk babası Şaban Ataş'ın, kaybolmasıyla başladı.

Ataş'ın hayatından endişe eden ailesi, kayıp başvurusu yaptı. Ancak, güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen Ataş bulunamadı.

Bunun üzerine aile üyeleri Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Şaban Ataş'ın bulunması için yardım çağrısı yapıldı.

EMİNE KARABULUT İTİRAF ETTİ

Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut, canlı yayın çıkışında Müge Anlı'ya cinayeti itiraf etti.

"BURHANETTEN ŞABAN'I İPLE BOĞDU"

Karabulut Sabah gazetesinden Burhanettin Şaşmaz'ın haberine göre, "Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu. Ardından cesedi götürdü" dedi.

Emine Karabulut, cesedin gömüldüğü yeri de söyledi. Bu itirafın ardından Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi.

CESET ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Karabulut'un ifadesinden yola çıkan polis, Sarıyer mevkisine gittiğinde üzeri taşlarla örtülü bir erkek cesediyle karşılaştı. Cesedin kayıp olan Ataş'a ait olduğu belirlendi.

Ataş'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İtirafın ardından İstanbul'da programda bulunan eski eş Emine Karabulut ile Burhanettin Öztürk ve bir şüpheli daha gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi