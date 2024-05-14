O futbolcu Çorum kafilesinde yok

Kocaelispor’da sakatlığı bulunan Oğuz Ceylan Çorum FK ile oynanacak Play-Off maçının kadrosuna alınmadı. Deneyimli futbolcunun durumunun çok ciddi olmadığı ancak riske edilmemek için oynatılmayacağı belirtildi. Perşembe günkü maçta savunmanın sağında Mehmet Yılmaz görev yapacak. Bu arada tamamen iyileşen Harun Çorum FK kafilesine alınırken, kadroda üçüncü kaleci olarak yer alan Enes İzmit’te bırakıldı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.