O futbolcu Çorum kafilesinde yok

Kocaelispor’da sakatlığı bulunan Oğuz Ceylan Çorum FK ile oynanacak Play-Off maçının kadrosuna alınmadı. Deneyimli futbolcunun durumunun çok ciddi olmadığı ancak riske edilmemek için oynatılmayacağı belirtildi. Perşembe günkü maçta savunmanın sağında Mehmet Yılmaz görev yapacak. Bu arada tamamen iyileşen Harun Çorum FK kafilesine alınırken, kadroda üçüncü kaleci olarak yer alan Enes İzmit’te bırakıldı.