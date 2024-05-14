Ev sahiplerinin kiracılardan istekleri bitmiyor

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, geçen haftaki enflasyon sunumunda, enflasyonda artış beklendiğini açıklayarak yüzde 25 zam sınırının süreceğinin sinyalini vermişti.
Ev sahipleri ise yüzde 25 sınırının kaldırılmasını istiyor.
Ayrıca, kiracılarını tahliye edemeyen ve uzayan dava süreçleriyle karşı karşıya kalan ev sahipleri, artık kiracılardan farklı birçok belge talep ediyorlar.
Ev sahipleri kredi notu raporu, SGK belgesi ve sicil kayıt örneği talep ediyorlar.
Kiracıların istedikleri belgelerle kendilerini güvence altına almaları amaçlanıyor.
Tahliye taahhütnamesi, ev sahiplerine kiracısını istediği zaman çıkarabilmesini sağlıyor ve artık her sözleşmede bulunuyor.
Ev sahipleri, artık kamu sektöründe çalışan bir memurun kefil olmasını talep ediyorlar. Ayrıca, kredi notu düşük kiracılara da ev verilmiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.