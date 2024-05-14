Gram Altının 4000 TL olacağı tarihi verdi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Gökay Tuğsavrol, Ekol TV’deki programında altın fiyatlarını değerlendirdi. Tuğsavrol, piyasalarda sakinlik olduğunu ve geçen hafta altının zirveye ulaştığını belirtti.
Alım fırsatlarını öneren Tuğsavrol, kademeli alımların daha iyi olacağını vurguladı. Amerika Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve enflasyon rakamlarının açıklanacağı günlerde gram altında ufak yükselişler öngörüldüğünü belirtti.
Tuğsavrol'a göre, gram altın şu an için 2 bin 442 TL alış, 2 bin 456 TL satış fiyatına sahip. Çeyrek altın 3 bin 967 TL alış, 4 bin 24 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Yarım altın ise 7 bin 963 TL alış, 8 bin 45 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Tam altın ise 15 bin 857 TL alış, 16 bin 12 TL satış fiyatına sahip.
BEKLENTİLER VE ÖNERİLER
Tuğsavrol, Temmuz ayında gram altın için 3 bin TL civarında bir piyasa beklentisi içerisinde olduklarını belirtti. Yıl sonunda ise gram altın fiyatının 3500-4000 TL arasında olabileceğini ifade etti.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.