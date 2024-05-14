İstanbul'da hareketli saatlerin yaşandığı adres Ataşehir oldu. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen 65 yaşındaki adam, 95 yaşındaki annesini evin içerisinde rehin aldı. Komşuların ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, saldırganı kısa sürede etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.
UYUŞTURUCU ETKİSİNDE ANNESİNİ DARBETTİ
Olay, Mustafa Kemal Mahallesi'nde geçtiğimiz akşam saat 21.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, 4 katlı bir binanın 4'ncü katında annesiyle yaşayan 65 yaşındaki Kazım Ateş, kullandığı maddenin de etkisiyle 95 yaşındaki annesini bıçakla rehin aldı. Annesini eve kilitleyen Kazım Ateş, küfür edip şiddet uyguladı.
95 YAŞINDAKİ KADINI EVLADININ ELİNDEN POLİS KURTARDI
Durumu fark eden komşuları polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kazım Ateş tarafından kilitlenen kapıyı kırarak 95 yaşındaki yaşlı kadını kurtardı. Polisleri görünce kendini evin içinde başka bir odaya kapatan saldırgan ise kısa sürede etkisiz hale getirilerek karakola götürüldü.
"EVİ YAKACAK" DİYEREK YARDIM İSTEDİ
Mahalle sakinlerinden Sercan Ertürk, "Kapımız çaldı. Ev sahibi yaşlı kadın 95 yaşında. Oğlunun evi yakacağını söyledi. Biz de polisleri arayarak direkt yardım istedik. Şu an kendisini odaya kilitlemiş. Elinde bıçakla bekliyor. Madde bağımlısı mı bilmiyorum ama hap kullanıyormuş" dedi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.