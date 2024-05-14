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Erdoğan: 'Türkiye'de tarım bitti' demek cehalettir

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “‘Türkiye’de tarım bitti’ demek cehalettir.” dedi. Türkiye’nin tarımsal gayrisafi yurt içi hasıla bakımından Avrupa’da birinci olduğunu söyleyen Erdoğan, “Tarımsal verileri ülkemizin nereden nereye geldiğini ortaya koymaktadır.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan: 'Türkiye'de tarım bitti' demek cehalettir mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı’nda konuşuyor.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bugün vefat haberini öğrendiğim, Türk tiyatrosu ve sinemasının usta ismi Ayten Gökçer’i rahmetle yad ediyorum.

Çiftçilerimize bereketli bir yıl temenni ediyorum. Çiftçi kardeşlerimize bir kez daha emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Rabbim sizlerden razı olsun.

Çiftçi kardeşlerimize sadece ülkemiz tarımına yaptıkları katkılar için değil, demokrasimize verdikleri destek için de minnettarız. 15 Temmuz darbe girişiminde, milli iradeyi korumak için öne atılanların en başında çiftçilerimiz vardı. Birileri uçakları görünce, bankamatik kuyruklarına koşarken, çiftçi kardeşim darbecileri engellemek için bir yıllık mahsulünü ateşe verdi. Çiftçilerimizin cesaretini hiçbir zaman unutmayacağız.

"ÇİFTÇİ KARDEŞLERİMİZE HAK ETTİKLERİ ÖNEMİ VERMEYE GAYRET ETTİK"

Türkiye’yi vesayetin her türlüsünden kurtarma mücadelesini birlikte verdik. Sadece demokraside değil, ekonomide, tarımda, hayvancılıkta, üretimde ülkemizi hayal dahi edilemeyecek seviyelere getirdik. Türkiye Yüzyılı’nı da çiftçilerimizle omuz omuza inşa edeceğiz.

Yüce Allah bizleri topraktan yaratmıştır. Hayatımızı toprağın üzerinde ondan elde ettiğimiz nimetlerle sürdürüyoruz. Toprak olmazsa hayat olmaz. Biz toprağa ne kadar değer verirsek, toprak da bizi besler, yaşatır. Emek vermez, alın teri dökmez, gerekli yatırımı yapmazsanız, toprak da size bakmaz, doyurmaz. Bu anlayışla son 21 yılda hem toprağa hem de toprağı bizim için işleyen çiftçi kardeşlerimize hak ettikleri önemi vermenin gayretinde olduk.

"1 TRİLYON 364 LİRA DESTEK VERDİK"

Türk tarımının kaderini değiştirebilmek, sorunlara kalıcı çözümler bulabilmek için gerçekten yoğun mesai harcadık. Ülkemizin tarımsal potansiyelini gün yüzüne çıkarmak için ciddi destek ve hibeler sağladık. Tarım-sanayi entegrasyonunu güçlendirdik. Son 21 yılda 1 trilyon 364 milyar lira tarım desteği verdik.

"'TARIM BİTTİ' DEMEK CEHALETTİR"

Türkiye’de tarım bitti demek cehalettir. Tarımsal verileri ülkemizin nereden nereye geldiğini ortaya koymaktadır. Tarımsal gayrisafi yurt içi hasıla bakımından Avrupa’da lideriz, dünyada ilk 10 içerisindeyiz.

Kaynak: Haber Merkezi

# HER, Türkiye, recep tayyip erdoğan

14 May 2024 - 15:05 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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