Hodri Meydan ek kontenjan istedi

Ancak Hodri Meydan Derneği yönetimi kontenjanının arttırılmasına yönelik talepte bulundu. Olumlu yanıt bekleniyor. Misafir takım seyircisine ayrılan yerin 1000 kişiye çıkartılma ihtimali yüksek.
OTOBÜS ORGANİZASYONU
Kocaelispor’un Çorum FK ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde Hodri Meydan Taraftarlar Derneği deplasman organizasyonu yapacak. Otobüsler maç sabahı 09.00’da Ncity’nin otoparkından hareket edecek. Deplasmana gitmek isteyenler taraftarlar arasında ismi listede olanlar otobüslere alınacak. Ulaşım için ise Hodri Meydan Taraftar Derneği Başkanı Yunus Emre Sönmez’e 0 533 931 89 41 numaralı telefondan, tribün lideri Miraç Cartay’a ise 0533 570 23 41 numaralı telefondan ulaşabilecek.
Kaynak: Spor servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.