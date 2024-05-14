Yeni sezon transfer tarihleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 futbol sezonu transfer dönemi tarihlerini açıkladı.
YAZ TRANSFER DÖNEMİ
24 Haziran - 13 Eylül 2024
ARA TRANSFER DÖNEMİ
13 Ocak - 11 Şubat 2025
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir.
Buna göre; 2024-2025 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 24 Haziran 2024 tarihinde başlayıp, 13 Eylül 2024 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 13 Ocak 2025 tarihinde başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir."
Kaynak: Spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.