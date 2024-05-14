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İsrail'in, Filistin yönetiminden Refah Sınır Kapısı'nı yönetmesini istediği öne sürüldü

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İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah Sınır Kapısı'nın idaresi konusunda Filistin yönetimine gizli talepte bulunduğu iddia edildi.

İsrail'in, Filistin yönetiminden Refah Sınır Kapısı'nı yönetmesini istediği öne sürüldü mask
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The Jerusalem Post'un haberine göre, İsrail yönetimi, ordunun 7 Mayıs'ta Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze tarafını ele geçirdiği sınır kapısının yönetimi konusunda formüller arıyor.

Haberde, ilk olarak ABD'de yayın yapan Axios'un gündeme getirdiği iddia güvenlik kaynaklarına soruldu.

Kaynaklar, İsrail'in yakın zamanda resmi olmayan bir şekilde Filistin yönetiminden Refah Sınır Kapısı'nı yönetmesini istediği iddia etti.

Bir başka üst düzey yetkili ise İsrail'in, sınır kapısının yönetimine yardımcı olması için Hamas'la ilişkisi bulunmayan Filistinli liderleri görevlendirmeye çalıştığını öne sürdü.

Axios'un haberinde, söz konusu talebin, İsrail'in Filistin yönetimine 7 Ekim'den bu yana Gazze'de devam eden savaşla ilgili konulara katılması veya kolaylaştırması için yaptığı ilk davet olduğu belirtilmişti.

Tel Aviv'in söz konusu talep aracılığıyla, İsrail Refah'tan çekilmediği takdirde yardımlara izin vermeyeceğini bildiren Mısır'a mesaj gönderdiği öne sürülmüştü.

İsrail'in 5 Mayıs'ta Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kapatması ve 7 Mayıs'ta Refah Sınır Kapısı'nı işgal etmesinden bu yana Gazze Şeridi'ne hiçbir insani ve tıbbi yardım ya da yakıt girişi olmadı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a, Refah'a yönelik büyük bir saldırıya karşı oldukları mesajını verdi ve İsrailli bakandan Gazze'ye yardımların girişini kolaylaştırmalarını istemişti.

Kaynak: AA

# İsrail

14 May 2024 - 15:27 - Dünya --- Okunma

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