CHP İzmit’ten yeni muhtarlara hayırlı olsun ziyareti

YENİ SEÇİLEN MUHTARLARA ZİYARET

CHP İzmit İlçe Örgütü yerel seçimlerde ilk kez göreve seçilen muhtarlara tebrik ziyaretlerine başladı. İlk olarak Kozluk Mahalle Muhtarı Mehmet Kamil Atıl, Kemalpaşa Mahalle Muhtarı Mustafa Patır, Fatih Mahalle Muhtarı Ayla Komza, Zabıtan Mahalle Muhtarı Ferhat Özcan, Yenidoğan Mahalle Muhtarı Metin Özaydın, Yenimahalle Mahalle Muhtarı Gökhan Leçber, Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Aysun Güler ve Şirintepe Mahalle Muhtarı Aydın Doğan ziyaret edildi. Ziyaretlerde CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'a, ilçe yöneticileri Emine Özdüzgün, Bengisu Şentürk, Selman Kurcan ve Cemal Polat eşlik etti.

ESKİKLERİ DİNLEYİP GEREKLİ NOTLARIMIZI ALDIK

Ziyaretler sırasında muhtarların sorunlarını ve taleplerini dinleyen CHP İzmit İlçe Başkanı Ercan şunları söyledi: “Halkımız ve yöneticilerimiz arasında köprü vazifesi gören, demokrasi ve Cumhuriyetimizin köklenip güçlenmesinde ilk basamakta yer alan muhtarlarımıza yaptığımız tebrik ziyaretlerinde, mahallelerin sorunlarını, yapılması beklenen hizmetleri ve eksiklikleri dinleyerek notlarımızı aldık. Bizim siyaset alanında birilerini kayırmak gibi bir düşüncemiz bulunmuyor. Bizim beklentimiz de muhtarlarımız ile her daim iletişim halinde olarak mahallelerimizin sorunlarını dile getirmek ve çözüme kavuşturmaktır.”