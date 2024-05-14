TEM’de şerit değiştirirken çarpıştılar: Yaralılar var

ŞERİT DEĞİŞTİRİRKEN ÇARPIŞTILAR



Kaza, 14.45 sıralarında Derince TEM Otoyolu Çenedere Viyadüğü mevki İstanbul istikametinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan E.K. idaresindeki 34 JM 4838 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan Y.P. idaresindeki 19 AAL 396 plakalı otomobil şerit değiştirdikleri sırada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrulurken otomobilde bulunan E.K. ile ismi öğrenilemeyen eşi yaralandı.

YARALILARA OLAY YERİNDE MÜDAHALE EDİLDİ



Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle trafik aksadı. Bir süre sonra trafik tek şeritten verilmeye başlandı. Kazaya karışan araçlar olay yerine çağrılan çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı ve trafik akışı yeniden sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





