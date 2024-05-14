Yargıtay’daki kriz çözüldü! Yeni başkan seçildi

İLK TUR SEÇİMİ 25 MART’TA YAPILMIŞTI



Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, görevine 24 Mart 2020’de seçilmiş, 4 yıllık görev süresinin 24 Mart’ta dolması nedeniyle Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gitmişti.





SON TUR OYLAMA 14 MAYIS’TA YAPILDI



Seçimin ilk 36 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğunu olan 175 oyu alamaması üzerine 37. tur oylama ise bugün(Salı) yapıldı. Oylama sonucu mevcut başkan Akarca 103, Ömer Kerkez ise 193 oy aldı. Seçime katılım 324 olurken, 8 boş oy kullanıldı, 20 oy da geçersiz sayıldı.





YARGITAY’IN YENİ BAŞKANI KERKEZ



Bu sonuçla Kerkez, üye tam sayısının salt çoğunluğunu sağlayarak 4 yıllığına Yargıtay Başkanlığı görevine seçildi.



ÖMER KERKEZ KİMDİR?



1966 tarihinde Antakya’da dünyaya gelen Ömer Kerkez ilk, orta ve lise eğitiminin Antakya'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı ve bu bölümden 1988 yılında mezun oldu. Mezuniyetin ardından vatani görevini Trabzon’da tamamladı. Hatay hâkim/savcı adayı olarak mesleğe başlayan Ömer Kerkez pek çok il ve ilçede önemli görevlerde bulunmuştur. Elbistan, Kozluk, Erzin Cumhuriyet savcılığı görevlerini yerine getirdi. 2017'de Yargıtay üyeliğine seçildi. Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanlığı görevini yerine getiriyor. Ömer Kerkez evli ve 3 çocuk babasıdır.

Kaynak: Haber Merkezi