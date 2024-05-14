Vergi levhasıyla sahte bungalov: Bu tuzağa düşmeyin!

BAŞKA FİRMALARI KULLANIYORLAR

Son zamanlarda tatilcilerin gözdesi olan bungalov evler, sahtekarlar için fırsat kapısı haline geldi. Sosyal medyadaki reklamlar ile vatandaşları çeken dolandırıcılar, seyahat acentelerinin belge numarası ve firma isimlerini de kullanarak aldıkları kaparo parası ile vatandaşları mağdur ediyor. Dolandırılıcıların yeni yöntemi ise vatandaşı vergi levhası göndererek kandırmaya çalışmak.

ŞÜPHELENİNCE EVE BAKMAK İSTEDİ

Kocaeli’den tatil için Sapanca’da bungalov ev kiralamak isteyen H.A. yaptığı araştırmalar sonucunda sosyal medyada uygun bir ev bularak firma sahipleri ile iletişime geçti. H.A. yetkili ile görüşüp fiyat bilgisi aldıktan sonra anlaşmak istedi. Görüştüğü kişi kendisine vergi levhası göndererek güvenini kazanmak istedi. Günlük 3 bin TL üzerinden anlaştıkları ev için kaparo istenince H.A. adrese giderek eve bakmak istediğini söyledi. Konum isteyen H.A.’ya telefondaki kişi vergi levhası üzerindeki adresi işaret etti.

TELEFONU KAPADI, KENDİSİNİ ENGELLEDİ

Durumdan şüphelenen H.A. şahsa adrese geldiklerini söylemesi üzerine dolandırıcı, “Boş yerimiz yok, rezervasyon oluşturursanız yardımcı olurum” dedi. Verilen adrese giden H.A. önce mezarlıkla karşılaştı. H.A. telefondaki dolandırıcıya gittiği yerde tesis olmadığını söylemesi üzerine telefonu kapayan şüpheli şahıs kendisini engelledi.

YETKİLER BİR ÇÖZÜM BULMALI

Çevre esnaflarla konuşan H.A. bölgede kendisine söylendiği gibi bir tesis olmadığını ve bu şekilde birçok kişinin esnafa adres sorduğunu öğrendi. Durumu gazetemize ihbar eden H.A. “Gönderdiği vergi levhası ve kaydını kontrol ettim. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde kayıtlı çıkıyor. Ama yine de konuşmalardan huzursuz olunca bölgeye yakın olduğumdan tesisi gözümle görmek istedim. Bu şekilde birçok kişi mağdur ediliyor. Bu duruma yetkililerin bir çözüm bulması gerekiyor” dedi.

KONUŞMALAR VE EV İLANI

H.A. dolandırıcılar ile yaptığı konuşmaları bizimle paylaştı. Sosyal medya üzerinden yapılan reklamlar ile vatandaşların dikkatini çekiyorlar.