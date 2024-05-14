Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
14 May 2024 - 15:51- Asayiş G:

Vergi levhasıyla sahte bungalov: Bu tuzağa düşmeyin!

ABONE OL Google News Sayfamız

Sapanca’daki bungalov evler üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemleri her gün farklı boyutlara ulaşıyor. Dolandırıcılar bungalov ev kiralamak isteyen tatilcilere vergi levhası dahi gönderirken, kayıtlı adreslerinde kimi zaman mezarlık kimi zaman ise farklı tesisler çıkıyor.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Vergi levhasıyla sahte bungalov: Bu tuzağa düşmeyin! mask
Vergi levhasıyla sahte bungalov: Bu tuzağa düşmeyin!
Vergi levhasıyla sahte bungalov: Bu tuzağa düşmeyin!
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

BAŞKA FİRMALARI KULLANIYORLAR

Son zamanlarda tatilcilerin gözdesi olan bungalov evler, sahtekarlar için fırsat kapısı haline geldi. Sosyal medyadaki reklamlar ile vatandaşları çeken dolandırıcılar, seyahat acentelerinin belge numarası ve firma isimlerini de kullanarak aldıkları kaparo parası ile vatandaşları mağdur ediyor. Dolandırılıcıların yeni yöntemi ise vatandaşı vergi levhası göndererek kandırmaya çalışmak.

Vergi levhasıyla sahte bungalov: Bu tuzağa düşmeyin!

ŞÜPHELENİNCE EVE BAKMAK İSTEDİ

Kocaeli’den tatil için Sapanca’da bungalov ev kiralamak isteyen H.A. yaptığı araştırmalar sonucunda sosyal medyada uygun bir ev bularak firma sahipleri ile iletişime geçti. H.A. yetkili ile görüşüp fiyat bilgisi aldıktan sonra anlaşmak istedi. Görüştüğü kişi kendisine vergi levhası göndererek güvenini kazanmak istedi. Günlük 3 bin TL üzerinden anlaştıkları ev için kaparo istenince H.A. adrese giderek eve bakmak istediğini söyledi. Konum isteyen H.A.’ya telefondaki kişi vergi levhası üzerindeki adresi işaret etti.

Vergi levhasıyla sahte bungalov: Bu tuzağa düşmeyin!

TELEFONU KAPADI, KENDİSİNİ ENGELLEDİ

Durumdan şüphelenen H.A. şahsa adrese geldiklerini söylemesi üzerine dolandırıcı, “Boş yerimiz yok, rezervasyon oluşturursanız yardımcı olurum” dedi. Verilen adrese giden H.A. önce mezarlıkla karşılaştı. H.A. telefondaki dolandırıcıya gittiği yerde tesis olmadığını söylemesi üzerine telefonu kapayan şüpheli şahıs kendisini engelledi.

Vergi levhasıyla sahte bungalov: Bu tuzağa düşmeyin!

YETKİLER BİR ÇÖZÜM BULMALI

Çevre esnaflarla konuşan H.A. bölgede kendisine söylendiği gibi bir tesis olmadığını ve bu şekilde birçok kişinin esnafa adres sorduğunu öğrendi. Durumu gazetemize ihbar eden H.A. “Gönderdiği vergi levhası ve kaydını kontrol ettim. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde kayıtlı çıkıyor. Ama yine de konuşmalardan huzursuz olunca bölgeye yakın olduğumdan tesisi gözümle görmek istedim. Bu şekilde birçok kişi mağdur ediliyor. Bu duruma yetkililerin bir çözüm bulması gerekiyor” dedi.

 

KONUŞMALAR VE EV İLANI

H.A. dolandırıcılar ile yaptığı konuşmaları bizimle paylaştı. Sosyal medya üzerinden yapılan reklamlar ile vatandaşların dikkatini çekiyorlar. 

 

# yeni, sosyal, Kocaeli, Büyükşehir, Sakarya

14 May 2024 - 15:51 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.916.150 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ERKEK PERSONELLER ARANIYOR

Demir Çelik Fabrikasında PAKETLEME BÖLÜMÜNDE çalıştırılmak üzere, 30 KİŞİLİK ERKEK PERSONEL alımı yapılacaktır. *20.000 TL maaş, *Servis, *Yemek üc...

BAY ELEMAN ARANIYOR

Otogar emanet yanı umumi WC’de çalışacak, 40 yaş üstü BAY ELEMAN aranıyor. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit Gebze arası çalışacak, KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0543 722 74 74

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; BAY ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

BAY EKİP ARKADAŞLARI ARANIYOR

41 Burda AVM’de AVM Lojistik bünyesinde çalışacak BAY EKİP ARKADAŞLARI aranmaktadır. Tel: 0542 434 38 35

VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ ARANIYOR

Köseköy’de ki firmamıza VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ alınacaktır. Başlangıç ücreti : 25.000 TL Net + Yemek + Prim + Servis 2 ADET BAYRAM İKRAMİYESİ...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL