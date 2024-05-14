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Bağımsız Başkan Adayı olan Mustafa Can: “Siyasi partiler birbirinin düşmanı değildir”

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31 Mart yerel seçimlerinde İzmit Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Mustafa Can yalnızca 241 oy alabildi. Can, yerel seçimlerden 45 gün geçmesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Yavuz Solmaz
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Bağımsız Başkan Adayı olan Mustafa Can: “Siyasi partiler birbirinin düşmanı değildir” mask
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DEĞERLENDİRME YAPMA İHTİYACI HİSSETTİM

İzmit Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Mustafa Can yazılı bir açıklama yaparak siyasette yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Can açıklamasında, “14 Mayıs seçimlerinin üzerinden bir yıl, 31 Mart seçimlerinden sonra 45 gün geçti. Bu süreç içerisinde bir siyasi ve son seçimlerde aday olmuş bir kişi olarak bir değerlendirme yapma ihtiyacı hissettim. Bu hem benim hem de yazımda belirteceğim siyasi konjonktür açısından önemli diye düşünüyorum.

 

SİYASİ PARTİLER BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİLDİR

Siyasi partiler birbirinin sadece rakibidir, hasmı ve düşmanı değil. Bu gerçek söylemde böyle olmakla beraber aşırı ve çok ılımlılık bazı sorunları da beraberinde getirir. Neden mi?

Siyasi partilerin öncelikle iktidar olma gibi hedefleri olmalıdır, sonrasında koalisyonlar gündeme gelebilir. (İttifaklara zaten karşıyım.) Tam 6 yıl önce muhalefet bu günkü kadar olmasa da yerel seçimde başarılı olmuş ancak başkanlık ve milletvekilliği seçimlerini kaybetmiştir. Ancak 14 Mayısta CHP gerçekten yıllar sonra önemli bir başarı elde etmiştir

 

İYİ PARTİ’NİN HAKİM OLMA MÜCADELESİ OLACAK

CHP’de gerek ziyaret ve takınılan tevazulu yaklaşım gerek seçmen tabanında gerekse kendi teşkilat ve medyası da eleştiri konusu olmaktadır. Burada bir imtihanda İYİ parti için var. İYİ parti bir taban oluşturmak zorunda. İlerleyen süreç İYİ Parti’nin merkez sağa hakim olma mücadelesi olacak. Saadet partisi ve Yeniden Refah Partisi ise milli görüş tabanını toparlamak ve kendilerinin milli görüşü temsil ettiğini kanıtlamak mecburiyeti var. Bunun için Yeniden Refah Partisi son seçimler baz alındığında önemli bir başarı elde etmiş olsada Saadet Partisinin çok aktif siyaset yaparak milli görüş tabanında söz sahibi olacağını düşünüyorum

 

12-18 ARASINDA BİR REFERANDUM OLABİLİR

Önümüzde bence dört yıllık bir seçim süreci yok. 12-18 ay arasında bir referandum, referandumdan bir yıl sonra (daha kısa olabilir) bir erken genel seçim olabilir. Siyasi partilerin bu süreçteki duruş ve politikaları Siyasi partilerin gerçek tabanlarını oluşturacak Yerelde ise şimdiden 5 yıl sonranın hesapları yapılıyor bu konuya sonra gireceğim ancak şimdi doğranan soğan beş yıl sonraki yemeğe konmaz.” ifadelerini kullandı. 

 

 

# VAR, İzmit, başkan, parti

14 May 2024 - 16:07 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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