Yeni sezon takvimi açıklandı

Buna göre Süper Lig ve 1.Lig’de yeni sezon 9-12 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Her iki ligde ilk yarı 20-23 Aralık haftasında sona erecek ve ikinci yarı 3-6 Ocak’ta başlayacak. 1.Lig’de normal sezon 10 Mayıs’ta, Süper Lig’de ise 1 Haziran’da sona erecek. 1.Lig’de 24,28 ve 33. hafta maçları hafta içi oynanacak. 2.Lig’de ise sezon 1 Eylül’de başlayacak, ilk yarı 22 Aralık’ta sona erecek. 19 Ocak’ta ikinci yarı start alacak ve normal sezon 3 Mayıs tarihinde sona erecek.
Kaynak: Spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.