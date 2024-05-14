Yeni sezon takvimi açıklandı

Buna göre Süper Lig ve 1.Lig’de yeni sezon 9-12 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Her iki ligde ilk yarı 20-23 Aralık haftasında sona erecek ve ikinci yarı 3-6 Ocak’ta başlayacak. 1.Lig’de normal sezon 10 Mayıs’ta, Süper Lig’de ise 1 Haziran’da sona erecek. 1.Lig’de 24,28 ve 33. hafta maçları hafta içi oynanacak. 2.Lig’de ise sezon 1 Eylül’de başlayacak, ilk yarı 22 Aralık’ta sona erecek. 19 Ocak’ta ikinci yarı start alacak ve normal sezon 3 Mayıs tarihinde sona erecek.

Kaynak: Spor servisi