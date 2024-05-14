Kocaeli heyetinden Sağlık Bakanı Koca’ya önemli ziyaret

FAHRETTİN KOCA’YA ZİYARET

AK Parti Genel Merkezi’nde 14 Mayıs Salı (bugün) gerçekleştirilecek İl Başkanları toplantısı için Kocaeli’den Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve İl Başkanı Şahin Talus Ankara’ya gitti. Ankara’ya giden Başkan Büyükakın ve Şahin Talus, toplantı öncesinde AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü ile birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ziyaret ederek Kocaeli’de devam eden sağlık yatırımları hakkında görüştü.

GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK

Gerçekleştirilen ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın şu ifadelere yer verdi: “Bugün Ankara'dayız. Sayın Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ile görüştük. Şehrimizdeki sağlık yatırımları hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Bakanımıza göstermiş olduğu ilgi ve alaka için teşekkür ederiz.”