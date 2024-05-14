Karamürsel’de o mahalleye ASM ve ASHİ binası geliyor

KARAMÜRSEL 4 TEMMUZ MAHALLESİNE SAĞLIK YATIRIMI

Kocaeli’de sağlık yatırımları inşa etmek için İl Sağlık Müdürlüğü ihalelere çıkmaya devam ediyor. Verilen ilana göre Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi’nde 6 hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapmak için 20 Mayıs saat 11.00 ihale gerçekleştirilecek. Gerçekleştirilecek ihaleyi kazanan firmaya inşaatı tamamlaması için yer tesliminin ardından 180 günlük süre verilecek.