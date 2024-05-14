Körfez Hacıosman’a 10 hekimli Sağlık Ocağı yapılacak

KÖRFEZ HACIOSMAN’A 10 HEKİMLİ ASM PROJESİ
Kocaeli’de sağlık yatırımları inşa etmek için İl Sağlık Müdürlüğü ihalelere çıkmaya devam ediyor. Verilen ilana göre Körfez Hacıosman Mahallesi’nde 10 hekimli Aile Sağlığı Merkezi yapmak için 30 Mayıs saat 11.00 ihale gerçekleştirilecek. Gerçekleştirilecek ihaleyi kazanan firmaya inşaatı tamamlaması için yer tesliminin ardından 240 günlük süre verilecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.