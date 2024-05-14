Kocaeli Valiliği’nden çalışanlara yazlık kıyafet duyurusu

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “ Kamu Kurum ve kuruluşlarında görevli memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve hizmetliler 15.05.2024 tarihinden itibaren yazlık kıyafet uygulamasına geçecektir. Buna göre 15.05.2024 tarihinden itibaren bürolarda görevli bayan ve erkek personel Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun kılık-kıyafetli çalışabileceklerdir.
Resmi elbise (Üniforma) giymek zorunda olanlar, ilgili kurum ve kuruşluların özel yönetmeliklerine belirtilen usul ve esaslara tabidir.”
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.