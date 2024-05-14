AFAD ekiplerinin dağ eğitimi nefes kesti

Sakarya AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü’nde personellere Dağda Arama Kurtarma (DAK) eğitimini verdik. Bu eğitimle personellerin afet ve acil durumlarla başa çıkma yeteneklerini artırmayı ve afetlerde etkin müdahale sağlamayı hedefleniyor. Bu sayede ekipler, kurtarma anında arama kurtarma operasyonlarını yönetme ve uygulama becerilerini tazeledi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.