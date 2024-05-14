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SEDAŞ’tan coşkulu etkinlik

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SEDAŞ, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’nda “Mutlu Yarınlar” etkinliğinde bir araya geldi. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen online buluşmada Üst Yönetim Ekibi çalışanlarla buluştu. Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı için farkındalığı artırmayı hedefleyen programda başarılı çalışanlara ödülleri törenle verildi.

SEDAŞ’tan coşkulu etkinlik mask
SEDAŞ’tan coşkulu etkinlik
SEDAŞ’tan coşkulu etkinlik
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Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) çalışanları, 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamındaki geleneksel “Mutlu Yarınlar” etkinliğinde buluştu. SEDAŞ’ın Üst Yönetim Ekibi ile tüm çalışanlarının katıldığı online organizasyonda iş sağlığı ve güvenliğinin (İSG) kritik önemine dikkat çekildi. Programın açılış konuşmasını yapan SEDAŞ İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, iş sağlığı ve güvenliğinin en öncelikli gündem maddesi olduğunun altını çizdi. Elektrik dağıtım faaliyetleri esnasında gerekli tedbirlerin eksiksiz uygulanması gerektiğini belirten Odyakmaz; “Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze’yi içine alan 20 bin kilometrekarelik geniş bir alanda ve zor bir coğrafyada görev yapıyoruz. Çalışan sağlığını önceliğimiz olarak gören kurum kültürüyle iş güvenliği bilincini tüm iş süreçlerimize yerleştiriyoruz. Faaliyetlerimizde iş kazası risklerini saptıyor, gerekli tüm tedbirleri alıyor, çalışanlarımızın güvenli şartlarda işlerini yapmalarını hedefliyoruz. Bu noktada geliştirdiğimiz üst düzey önlemlere eksiksiz ve titizlikle uymak çok önemli. Müşterilerimize kesintisiz enerji ulaştırırken, tüm çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği için en üst seviyede tedbirleri alarak İSG kültürünü geliştiren değerli SEDAŞ Ailesine teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

İSG kültürünün pekiştirilmesi ve güçlü bir farkındalık oluşturulmasını amaçlayan etkinlik; geleneksel hale gelen “İSG Enerjini Göster’ online bilgi yarışması, enerjinin güvenli kullanımını yansıtan “Enerjini Güvenli Kullan” eğitim videosu, SEDAŞ Bölge Müdürlerinin “Risk Alma Önlem Al” video mesajları, İSG haftası kapsamında organize edilen saha çalışanlarına ailelerinin de katılımı ile yapılan sürpriz doğum günü video gösterimi ve “Altın Baret” ödül töreni ile devam etti.

Online bilgi yarışmasında dereceye giren Eda Onarer Uçar’a ödülünü SEDAŞ İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Ebru Öztürk verdi. “Altın Baret” kategorisinde Bolu Bölge Müdürlüğünden Onur Sakallıoğlu’na ödülünü SEDAŞ Finans Direktörü Erdinç Moğol, Sakarya Bölge Müdürlüğünden Metin Osmanoğlu’na ödülünü SEDAŞ Yatırım, Varlık ve Şebeke Yönetimi Direktörü Mustafa Emre Şafak, Düzce Bölge Müdürlüğünden Aykut Yılmaz’a ödülünü SEDAŞ Saha Operasyonları Grup Müdürü Gürcan Seymen, Gebze Bölge Müdürlüğünden Fatih Koçver’e ödülünü SEDAŞ Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri Müdürü Efsun Ergin ve Kocaeli Bölge Müdürlüğünden Yunus Öztürk’e ödülünü SEDAŞ Sakarya Bölge Müdürü Arzu Karaduman verdi.

Canlı yayında gerçekleşen online mavi yaka bilgi yarışmasında Serkan Karataş, Yakup Küçükşahin ve Uğur Cankurtaran dereceye girenler isimler oldu.

# Kocaeli, Gebze, Sakarya, yönetim

14 May 2024 - 16:43 İHA Kocaeli- Türkiye --- Okunma

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