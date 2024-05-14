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Kocaeli'de yağış erik hasadını 1 hafta öne çekti

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Kartepe'de yağışın meyvenin çatlamasına neden olmasından endişe eden üreticiler erikleri toplamaya başladı

Kocaeli'de yağış erik hasadını 1 hafta öne çekti
Kocaeli'de yağış erik hasadını 1 hafta öne çekti
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde son günlerde etkili olan yağmur nedeniyle eriğin hasadına erken başlandı.

Sapanca Gölü'nün kuzeyinde yer alan, halkın neredeyse tamamının geçimini meyvecilikle sağladığı Eşme Mahallesi'nde üreticiler, yağmurun hasar vermemesi için bahçelere 1 hafta erken girdi.

Meyve veriminde geçen yıla oranla bariz değişimin yaşanmadığı bölgede merdivenle toplanan erikler, kilogramı 50 ila 80 lira arasında alıcı buluyor. Üreticilerin bir kısmı topladıkları erikleri mahalledeki mezat alanında satarken, bazıları da doğrudan İstanbul'daki toptancı hallerine gönderiyor.

Eşme Mahallesi muhtarı ve yetiştirici Selim Günay, AA muhabirine, 3 bin 500 nüfuslu mahallede halkın yüzde 80'inin geçimini meyvecilikle sağladığını söyledi.

Son yıllarda ekimi artan erik ağaçlarından yılda 3 ila 5 bin ton arasında ürün alındığını belirten Günay, hasat döneminin mayısta başlayıp ağustos ayına kadar devam ettiğini anlattı.

Günay, farklı erik çeşitlerinin bulunduğunu aktararak, "Kastarca ile başlarız, arkasından kara papaz gelir, onun peşinden erken kasım. En son ağustos papazı. Ağustos ayına kadar bu şekilde devam eder. Kastarca dediğimiz erik Eşme'nin meşhur eriğidir. Çok sulu, ince kabukludur. " dedi.

- "İşçi bulmakta zorlanıyoruz"

Bu sene kastarca eriğinde geçen yıla göre azalma olduğunu ancak diğer eriklerin geçen yılla aynı olduğuna değinen Günay, "Aslında biraz daha boy yapacak. Bir hafta daha beklesek daha iyi olacak ama bir yandan da yağmur yağarsa ince kabuklu erik olduğu için çabuk çatlama yapıyor. Bu sefer de mahsulü ziyan etmeyelim diye hasada başladık." diye konuştu.

Günay, sabah 07.30'dan akşam 18.00'e kadar erik topladıklarını anlatarak, "Erik toplaması kiraza göre biraz daha kolaydır ama ağaçları büyüktür. Bazı yer ağaçları kiraz ağaçlarından da büyüktür. Herkes erik toplayamaz. Merdivene çıkıp topluyoruz. Zordur biraz, yorucudur." diye konuştu.

İşçiye çok ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Günay, "Şu anda herkes işçi arıyor. Önceki senelerde bizim işçilerimiz Ordu'dan gelirdi. Hatay depreminden sonra inşaat sektörü de çok açıldığı için buraya gelen işçiler inşaat sektörüne kayıyor. O yüzden işçi bulmakta da çok zorlanıyoruz. Çok iyi yevmiyeler veriyoruz. Yine de işçi bulmakta zorlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Günay, toplanan eriklerin pazarlamasına ilişkin şunları kaydetti:

"Eşme'de kapalı mezat alanımız var. İstanbul Kadıköy'den, Bayrampaşa'dan tüccarlar buraya gelir. Kamyonlarıyla burada tezgahlarını açarlar. Vatandaş da traktörleriyle akşam üzeri topladığı malı mezat alanına indirir. Burada isteyen istediği mala, kalitesine göre fiyat verir. Vatandaşın işine geliyorsa burada satar. Bazıları da direkt İstanbul'a hale gönderir. Orada malımızı sattırır, değerlendiririz."

Günay, Eşme'de üretilen eriğe ilginin her geçen yıl arttığını, ürünlerinin komisyoncular vasıtasıyla yurt dışına da gönderildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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14 May 2024 - 16:46 AA Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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