Kocaeli İMO’dan 80’ler, 90’lar partisi

İMO Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün, Sekreter Üye Behra Sayan Erşan, Sayman Üye Serkan Akyıldız, yönetim kurulu üyesi Rabia Gümüş ve şubenin kadın üyeleri anneleri ile birlikte bu etkinliğe katılım sağladılar.

NOSTALJİ MÜZİKLERLE DOYASIYA EĞLENCE

90’lı yılların dönemine ait olan kıyafetler ile geceye katılan kadın üyeler hafızalara kazınan 90’ların pop müzikleri ile doyasıya eğlendiler.

Nostalji dolu etkinlikte konuşma yapan İMO Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün, “Öncelikle tüm annelerimiz ve anne adaylarının Anneler Gününü canı gönülden kutluyorum. Bu gecede bizi yalnız bırakmayan siz değerli misafirlerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda etkinliklerimizin en iyisini yine sizler için yapmaya devam edeceğimizi bilmenizi isteriz. Bu gecenin de bol eğlenceli geçmesini temenni ediyorum” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi