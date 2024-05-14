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KOÜFEST24’de dolu dolu etkinlik

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Kocaeli Üniversitesi Bahar Şenlikleri’nin startı verildi.13-14-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek etkinliğin açılışı Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’ün katılımıyla yapıldı.

KOÜFEST24’de dolu dolu etkinlik mask
KOÜFEST24’de dolu dolu etkinlik
KOÜFEST24’de dolu dolu etkinlik
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SON PARÇALAR REKTÖR’DEN

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Halk oyunları ekibi gösteri sundu. Hava muhalefeti nedeniyle kortej yürüyüşü ertelendi.  Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın destekleriyle Tuba Özgür ve İmdat Akbaba öncülüğünde, Fadimana Koç, Nurselin Şahin, Abdullah Aykut, Ahmet Emir Özcan, Eda Akalan, Semra Karaaslan, Şilan Toğluk ve Melike Beyza Demirel’in el emeği ile hazırlanan 30 bin parçadan oluşan Türk Bayrağı ve Atatürk posterinin son iki parçasını KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk yapıştırdı.

HEM EĞLENİN, HEM ÇALIŞIN

Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, “ Her şanssızlığın, her kötü hadisenin arkasından bir güneş doğacağını unutmayın. Biz siz genç kardeşlerimizle mutlu bir üniversite olmaya devam edeceğiz. Kocaeli Üniversitesi'nin iyi bir üniversite olmasını, araştırma üniversitesi olmasını arz ediyoruz. Sizler hem eğlenin hem de iyi çalışın. Kocaeli Üniversitesi’ni, ülkemizi hep ilerilere taşıyın.” dedi. Yarın da devam edecek şenlikler kapsamında, atölyeler ile sportif faaliyetler yanı sıra kulüp etkinlikleri yapılacak.

Kaynak: Bülten

# HER, Kocaeli

14 May 2024 - 16:54 Kocaeli/ İzmit- Eğitim --- Okunma

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