Tolga Sirmen, KEV’de başkanlığa adayı oldu

SERHAN KASIM ADAY DEĞİL
Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Burhan Kasım Meclis Salonu’nda gerçekleşecek genel kurul cumartesi günü saat 13.00’de başlayacak. 83 üyenin oy kullanma hakkı bulunan genel kurulda KEV’in mevcut başkanı Serhan Kasım, başkanlığa aday olmayacak. KEV’de seçimlere Tolga Sirmen başkanlığndaki tek listeyle gidilmesi bekleniyor. Yeni dönem başkanını seçecek KEV’de genel kurul sonucu 11 yönetim ve 2 denetim kurulu üyesi de seçilecek.
KASIM VE SİRMEN AÇIKLAMALARDA BULUNDU
KEV Başkanı Serhan Kasım, aday olmama kararıyla ilgili “Başkanlığa seçildik ve görevimizi yerine getirdik. Artık arkadaşlarımız görevi devralacak. Şahsi işlerimizde de bir yoğunluk var, artık o tarafa ağırlık vermemiz gerekiyor” dedi.
KEV’de yeni dönem başkanlığa aday olduğunu açıklayan Tolga Sirmen ise şunları söyledi:
“- Mevcut yönetimde görev alan arkadaşlarımızla oturduk, konuştuk ve ortak hareket etme kararı aldık. Oluşturulan listede yer alan arkadaşlarımız başkan adaylığına beni layık gördü. Kazandığımız takdirde vakfı bağış toplayan kurum olmaktan öteye taşımak için çalışacağız. Öğrencilerimize daha fazla katkı sağlamak için çabalayacağız. Hedeflerin gerçeğe dönüşmesi için vakfımızı büyüteceğiz ve bunu çevremizi de işin işine katarak yapacağız.”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.