Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Tolga Sirmen, KEV’de başkanlığa adayı oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

1989 yılında kurulan Kocaeli Eğitim Vakfı’nın (KEV) 13’üncü Olağan Genel Kurulu, 18 Mayıs Cumartesi günü yapılacak. Seçimli genel kurulda KEV Başkanlığına, KEV’in geçmiş dönem başkanlarından Sefa Sirmen’in oğlu Tolga Sirmen aday olduğunu açıkladı.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Tolga Sirmen, KEV’de başkanlığa adayı oldu mask
Tolga Sirmen, KEV’de başkanlığa adayı oldu
Tolga Sirmen, KEV’de başkanlığa adayı oldu
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

SERHAN KASIM ADAY DEĞİL

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Burhan Kasım Meclis Salonu’nda gerçekleşecek genel kurul cumartesi günü saat 13.00’de başlayacak. 83 üyenin oy kullanma hakkı bulunan genel kurulda KEV’in mevcut başkanı Serhan Kasım, başkanlığa aday olmayacak. KEV’de seçimlere Tolga Sirmen başkanlığndaki tek listeyle gidilmesi bekleniyor. Yeni dönem başkanını seçecek KEV’de genel kurul sonucu 11 yönetim ve 2 denetim kurulu üyesi de seçilecek.

KASIM VE SİRMEN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

KEV Başkanı Serhan Kasım, aday olmama kararıyla ilgili “Başkanlığa seçildik ve görevimizi yerine getirdik. Artık arkadaşlarımız görevi devralacak. Şahsi işlerimizde de bir yoğunluk var, artık o tarafa ağırlık vermemiz gerekiyor” dedi.

KEV’de yeni dönem başkanlığa aday olduğunu açıklayan Tolga Sirmen ise şunları söyledi:

“- Mevcut yönetimde görev alan arkadaşlarımızla oturduk, konuştuk ve ortak hareket etme kararı aldık. Oluşturulan listede yer alan arkadaşlarımız başkan adaylığına beni layık gördü. Kazandığımız takdirde vakfı bağış toplayan kurum olmaktan öteye taşımak için çalışacağız. Öğrencilerimize daha fazla katkı sağlamak için çabalayacağız. Hedeflerin gerçeğe dönüşmesi için vakfımızı büyüteceğiz ve bunu çevremizi de işin işine katarak yapacağız.” 

Tolga Sirmen, KEV’de başkanlığa adayı oldu
Tolga Sirmen, KEV’de başkanlığa adayı oldu

# VAR, yeni, Kocaeli, başkan, yönetim

14 May 2024 - 16:55 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.916.150 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ERKEK PERSONELLER ARANIYOR

Demir Çelik Fabrikasında PAKETLEME BÖLÜMÜNDE çalıştırılmak üzere, 30 KİŞİLİK ERKEK PERSONEL alımı yapılacaktır. *20.000 TL maaş, *Servis, *Yemek üc...

BAY ELEMAN ARANIYOR

Otogar emanet yanı umumi WC’de çalışacak, 40 yaş üstü BAY ELEMAN aranıyor. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit Gebze arası çalışacak, KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0543 722 74 74

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; BAY ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

BAY EKİP ARKADAŞLARI ARANIYOR

41 Burda AVM’de AVM Lojistik bünyesinde çalışacak BAY EKİP ARKADAŞLARI aranmaktadır. Tel: 0542 434 38 35

VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ ARANIYOR

Köseköy’de ki firmamıza VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ alınacaktır. Başlangıç ücreti : 25.000 TL Net + Yemek + Prim + Servis 2 ADET BAYRAM İKRAMİYESİ...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL